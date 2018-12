Almería Acoge avisa de que sin "unión" administraciones y empresarios "no hay nada que hacer" contra chabolismo

Publicado 18/12/2018 14:03:34 CET

ALMERÍA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Almería Acoge, Juan Miralles, ha advertido de que sin "unión de todas" las administraciones y empresarios "no hay nada que hacer" ante realidades como el asentamiento chabolista de Níjar donde se ha producido un grave incendio este martes.

Miralles ha recordado en declaraciones a los periodistas que no es la primera vez que se dan incidentes de este tipo en asentamientos chabolistas de la provincia y lo ha encuadrado en la situación de "exclusión extrema" que se da.

Ha señalado que ha existido un "error histórico" que empezó "permitiendo que surgiesen estos asentamientos y luego ha continuado con una mala gestión que ha permitido que permanezcan durante años".

En esta línea, Miralles ha hecho alusión a un crecimiento exponencial de las chabolas en los últimos años de este asentamiento y ha asegurado que, si bien empezó con una veintena de infraviviendas, en la actualidad "supera las 170".

"Es un asentamiento grande, visible al margen de la carretera, que se inició con cortijos en ruinas rehabilitados y en que residen varones, mayoritariamente marroquíes aunque en alguna época ha habido unas cuantas mujeres temporeras", ha precisado.

Desde Almería Acoge se ha hecho alusión a "un cúmulo de desaciertos en la gestión de las migraciones" que ha dado lugar a esta realidad, que prolifera en las inmediaciones de los invernaderos.

"Si no se unen todas las administraciones no hay nada que hacer", ha asegurado Miralles para quien, a los intentos hechos en el ámbito local y autonómico, les faltan "dos patas que no se están teniendo en cuenta: la administración central y los empresarios".

Por último, ha revelado que se preveía en la zona una intervención de Almería Acoge para, con la colaboración de los moradores del asentamiento, realizar labores de "mantenimiento y limpieza". "Las actuaciones siempre son lentas y, a veces, parece que no se consigue nada", ha concluido.

"ENGANCHE IRREGULAR" A LA RED ELÉCTRICA

El incendio en el poblado chabolista ubicado en Los Nietos de Níjar (Almería) que ha dejado a un hombre de 28 años herido grave por quemaduras y ha provocado heridas en las manos a otro varón ha afectado a un tercio del asentamiento en el que se han detectado unas 50 chabolas habitadas por un centenar de personas, la mayoría hombre inmigrantes.

Fuentes próximas a la investigación han apuntado a Europa Press que la principal hipótesis es que el fuego se hubiera producido a consecuencia de un enganche irregular al suministro eléctrico, aunque por el momento se mantienen abiertas todas las líneas de investigación hasta aclarar lo ocurrido.

El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía ha indicado en una nota que fue sobre 3,10 horas de este martes cuando se recibieron varias llamadas de particulares que informaban de un incendio en el núcleo de infraviviendas ubicado en la pedanía de Los Nietos de Abajo, en la rotonda de Los Albaricoques.

De inmediato, el Centro Coordinador activó a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Almería y a los del Consorcio del Poniente, así como al Centro Operativo Regional (COR) de Infoca y a Protección Civil de Níjar.

Durante la intervención de los operativos en el lugar, que se ha prolongado durante casi seis horas, también se ha activado a la compañía suministradora de electricidad Endesa para el corte de la luz en la zona del incendio.

Fuentes de la Consejería de Salud han confirmado que el herido grave, que ingresó en la UCI del Hospital Torrecárdenas de Almería, va a ser derivado al Hospital de Neurotraumatología de Granada a través de helicóptero o ambulancia de críticos.

El fuego quedó extinguido por completo antes de las 9,00 horas. Durante las labores no fue necesario desalojar el asentamiento puesto que todos sus habitantes abandonaron la zona de chabolas a la llegada de los servicios de emergencia.