Almería estrena 'Atlas 2030', el primer exoesqueleto pediátrico de la provincia para impulsar la rehabilitación infantil

Presentación de 'Atlas 2030', el primer exoesqueleto pediátrico de la provincia de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Almería ha dado la bienvenida a 'Atlas 2030', el primer exoesqueleto pediátrico de la provincia, un dispositivo desarrollado por Marsi Bionics y donado por Fundación ONCE que permitirá incorporar tecnología robótica avanzada a los tratamientos de rehabilitación de niños con distintas patologías neuromusculares y lesiones medulares.

Según ha informado en una nota el Ayuntamiento de Almería, el nuevo equipamiento estará vinculado al Centro de Rehabilitación Infantil Arenas de Mónsul, ubicado en la avenida Cabo de Gata de la capital almeriense. Allí, profesionales especializados trabajarán con los pacientes para aprovechar las posibilidades que ofrece esta tecnología y contribuir a mejorar su funcionalidad, autonomía y calidad de vida.

La presentación del exoesqueleto, celebrada en Ego Sport Center, ha contado con la participación de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; y la CEO de Marsi Bionics, Elena García Armada. También han asistido el delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y la diputada delegada especial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto.

Durante el acto, Diego González, conocido como 'Spiderman', ha protagonizado una demostración del funcionamiento de 'Atlas 2030' y ha mostrado en primera persona las posibilidades que ofrece este dispositivo en el ámbito de la rehabilitación pediátrica.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado el carácter pionero de este dispositivo, que, a su juicio, "sitúa a Almería a la vanguardia de la rehabilitación infantil y supone una nueva oportunidad para los niños y sus familias". Vázquez ha señalado que la incorporación de 'Atlas 2030' "posiciona a Almería como un referente en la atención a la diversidad y en la integración de soluciones tecnológicas avanzadas en el ámbito de la rehabilitación infantil". Asimismo, ha subrayado que la llegada de este exoesqueleto "refleja el compromiso de Almería con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la innovación aplicada al bienestar de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños".

La alcaldesa ha añadido que la incorporación de esta tecnología "refuerza al Ayuntamiento de Almería en nuestro trabajo transversal por conseguir una sociedad más inclusiva, en la que la tecnología y la innovación estén al servicio de las personas".

FUNDACIÓN ONCE Y MARSI BIONICS

El director general de Fundación ONCE ha explicado que se trata de un proyecto en el que se lleva trabajando varios años y que ha elegido Almería por reunir "los condicionantes necesarios", entre ellos la existencia de un centro de rehabilitación y la implicación de la Universidad y sus profesionales, además de la unidad médica del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Según ha detallado, el objetivo del proyecto es "democratizar el producto" y, una vez demostrada su eficacia y eficiencia, avanzar hacia una versión "más versátil, más doméstica" que pueda llegar a 111 familias, muchas de ellas en Almería, con la finalidad de que forme parte en el futuro del catálogo de prestaciones.

Para hacer posible este avance ha sido fundamental el trabajo de los investigadores y profesionales de Marsi Bionics, responsables del desarrollo de una tecnología que aplica la robótica y la innovación al ámbito de la salud infantil. Su CEO, Elena García Armada, ha explicado que el dispositivo, "pionero a nivel mundial en su categoría pediátrica", incorpora actuadores inteligentes y sensores capaces de adaptar el movimiento a las capacidades y necesidades de cada usuario.

La tecnología tiene un doble enfoque, asistencial y terapéutico, ya que contribuye a fortalecer la musculatura, favorecer el desarrollo y prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad. Además, su diseño ajustable permite adaptar el exoesqueleto tanto a las medidas de cada niño como a sus características y limitaciones, facilitando su utilización en entornos clínicos y promoviendo la motivación, la participación y la interacción con el entorno.

El delegado territorial de Sanidad y Consumo ha puesto en valor la presentación en Almería del exoesqueleto pediátrico como un hito clave dentro de la estrategia de modernización de las infraestructuras terapéuticas de la comunidad. Belmonte ha subrayado que "este dispositivo de rehabilitación robótica representa un avance de vanguardia tecnológica orientado a la mejora de la calidad de vida de los menores con patologías neuromotoras". Asimismo, el delegado ha recordado que "esta iniciativa se suma a la firme apuesta de la Junta de Andalucía por la innovación en la sanidad pública, un compromiso que ya se materializa en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de la dotación y uso de exoesqueletos pediátricos en los centros hospitalarios públicos de referencia de Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga".

La diputada de Familia, Igualdad y Servicios Sociales ha destacado que la llegada del exoesqueleto a Almería "supone mucho más que un avance tecnológico, porque hablamos de una herramienta que puede abrir nuevas posibilidades para que muchos niños ganen autonomía, mejoren su calidad de vida y puedan desenvolverse con mayor independencia en su entorno". Nieto ha subrayado además que "la innovación cobra todo su sentido cuando se pone al servicio de las personas", y ha incidido en el compromiso de la Diputación de Almería por seguir apoyando iniciativas que permitan acercar recursos y oportunidades a las familias, con independencia del municipio en el que residan o de las circunstancias que afronten.

Durante el acto también se ha reconocido la labor del Centro de Rehabilitación Infantil Arenas de Mónsul y de todo su equipo profesional, con una mención especial a su responsable, Lidia Parra, por su dedicación a la atención y rehabilitación de los menores y al acompañamiento de sus familias.

Arenas de Mónsul es un centro especializado en rehabilitación infantil y atención neurológica que ofrece un enfoque integral al desarrollo de los pacientes. En este ámbito, presta especial atención al acompañamiento de las familias, con el objetivo de favorecer no solo la recuperación funcional, sino también el bienestar, la autonomía y la integración social de los menores en su entorno cotidiano.

La incorporación de 'Atlas 2030' permitirá al centro desarrollar en Almería programas especializados de rehabilitación robótica pediátrica y acercar esta tecnología a niños con alteraciones neuromotoras y a sus familias, evitando que tengan que desplazarse fuera de la provincia para acceder a este tipo de tratamientos.

Las enfermedades neuromusculares y las lesiones medulares constituyen un importante desafío para los pacientes pediátricos y sus familias. En este contexto, la rehabilitación robótica puede contribuir a mejorar la funcionalidad y favorecer una mayor independencia, además de ayudar a prevenir determinadas complicaciones físicas asociadas a la inmovilidad. El 'Atlas 2030' permite trasladar los avances tecnológicos al ámbito de la rehabilitación infantil y ofrecer nuevas posibilidades terapéuticas a los menores que necesitan este tipo de intervención. Más allá de sus sensores, motores y sistemas tecnológicos, el exoesqueleto representa para los niños una herramienta para trabajar el movimiento y la autonomía y, especialmente, una oportunidad para afrontar su desarrollo y su futuro con nuevas expectativas.