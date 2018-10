El Almería Western Film Festival proyectará siete estrenos nacionales y cuatro a nivel europeo

Publicado 13/09/2018 13:37:17 CET

ALMERÍA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Almería Western Film Festival (AWFF), que se celebrará este año del 9 al 13 de octubre en Tabernas(Almería), contará en su programación con diez largometrajes, siete de los cuales son de estreno en España, cuatro de estreno europeo y uno a nivel mundial, así como veinte cortometrajes en Sección Oficial, procedentes de cuatro continentes.

Así lo ha trasladado la organización tras la presentación del programa del festival en La Alcazaba de Almería con la participación de los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, que se suman a los eventos.

'Gone are the days', de Mark Gould, será la película de inauguración del Festival, fuera de competición, con estreno en Europa. También será la primera vez que se proyecten en el continente 'Cassidy red', 'Dead men', 'The decadent and depraved' y 'Ultravokal'. Varios directores y productores de estos films han confirmado su presencia para presentar estas obras durante el Festival.

El certamen, que ha pasado de registrar 100 inscripciones en 2017 a más de 1.600 en 2018, se desarrollará en torno a medio centenar de actividades pedagógicas y culturales, una oferta para todo tipo de públicos, siendo de acceso libre y entrada gratuita.

La muestra se estructura en 'Largometrajes', 'Cortometrajes western' y 'Neo-western', 'Retrospectiva', y se incorpora una nueva sección denominada 'Panorama', con tres documentales fuera de competición y que tendrán su estreno absoluto en el festival. Asimismo, AWFF acoge de nuevo la presentación de obras literarias, mesas de debate, encuentros con el público, conciertos y actividades para el público infantil.

En la muestra de largometrajes, tres de ellos son de nacionalidad estadounidense, dos españoles, dos australianos, uno francés, uno holandés y otro alemán. "Esta es la programación más ambiciosa hasta el momento, con una sección oficial cuyas obras y jurados siguen las directrices y el reglamento de los festivales internacionales de categoría A, por lo que se han descartado largometrajes que ya han tenido una carrera comercial en la cartelera española", ha explicado el director del festival, Juan Francisco Viruega.

El jurado de la sección oficial está presidido por la actriz y directora Blanca Portillo, a quién le acompaña Andrés Torres, director de fotografía y presidente de AEC; el guionista Rafael Cobos, el guionista, historiador y crítico Eduardo Torres-Dulce, y el periodista y crítico cinematográfico Moisés Rodríguez. Además, el Festival cuenta con la participación de un jurado profesional para la sección oficial de cortometrajes y Premio RTVA y Escuelas de Cine.

La sección oficial internacional de cortometrajes, conformada por 20 obras de ficción, animación y documental, se divide en western y neowestern. Los trabajos proceden de España, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Alemania, México y Argentina. Asimismo, por primera vez se cuenta con obras de Irán, Nepal, Corea del Sur y Costa Rica.

RETROSPECTIVA: 'HASTA QUE LLEGÓ SU HORA'

'Hasta que llegó su hora', del cineasta Sergio Leone, que cumple el 50 aniversario de su rodaje en Tabernas, será la película de honor del festival que se proyectará tras la gala de inauguración. Para conmemorar esta efeméride se han diseñado otras actividades como un mural que realizará el artista Nauni o la teatralización de algunas escenas de la película en el poblado Western Leone por la agrupación 'Hijos de mil padres', así como varias ponencias.

La actriz italiana Claudia Cardinale, protagonista de la obra de Leone, volverá a Almería para recibir el Premio Tabernas de Cine. El festival, además, concede el premio Leone in Memoriam al escenógrafo y figurinista en la Trilogía del Dólar y en 'Hasta que llegó su hora', Carlos Simi; un galardón que será recogido por su viuda y su hija en un acto homenaje al diseñador de producción y vestuario-

En esta edición el premio Desierto de Tabernas, que se otorga a un profesional en activo que haya contribuido a la divulgación del entorno natural tabernense como icono cinematográfico, se otorga a Toni Novella, productor y director de producción responsable de las películas de Pedro Almodóvar en la última década.

La actriz Kiti Mánver recibe el Premio ASFAAN, de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, quien conoció Tabernas durante el rodaje de un episodio de 'Curro Jiménez'. El festival completa la muestra cinematográfica con una serie de actividades paralelas como clases, mesas redondas, exposiciones y presentaciones.