Amat se compromete a estar desde el 1 de enero "las 24 horas" en Roquetas (Almería) "a disposición" de los vecinos

Publicado 23/12/2018 16:43:41 CET

ALMERÍA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se ha comprometido a estar, a partir del próximo 1 de enero, en el Ayuntamiento de la localidad que gobierna "las 24 horas a disposición de todos los ciudadanos de Roquetas, que es lo que sé hacer".

Así lo indicaba Amat al participar junto al secretario general del PP, Javier Aureliano García, en la tradicional copa de Navidad del Partido Popular almeriense, un acto al que acudieron unas 600 personas entre quienes se encontraban diputados nacionales, senadores y parlamentarios andaluces, así como diputados provinciales, alcaldes y concejales, según informa el partido en una nota este domingo.

Durante su intervención, Amat argumentó que empezó su trayectoria política en Roquetas de Mar y quiere terminarla allí, y, por eso, el día 29 de diciembre, cuando se aprueben los presupuestos de la Diputación, presentará la dimisión en ese mismo pleno, y se irá a Roquetas.

"Es verdad que no he estado las 24 horas, pero de las 24 horas he estado 18, y siempre he recibido a todos los que han querido hablar conmigo, y así lo seguiré haciendo", ha señalado Amat sobre su compromiso con Roquetas.

"EL AYUNTAMIENTO MÁS SANEADO DE ANDALUCÍA"

En esta copa de Navidad, celebrada el pasado viernes, Amat hizo un repaso de "todo lo que ha logrado junto a sus concejales y su equipo en Roquetas de Mar", y se mostró "orgulloso de tener el ayuntamiento más saneado de toda Andalucía y uno de los más inversores".

El alcalde roquetero apuntó que, "mientras otros se dedican a criticar y a organizarse para la foto, el equipo de gobierno del PP se dedica a trabajar, a dar calidad de vida a los vecinos y a prestar servicios".

Además, Amat señaló que aún tiene mucho que hacer por su municipio. "Tenemos proyectos importantes que queremos hacer realidad, como el hospital de Roquetas, la rambla de San Antonio o la rambla de El Cañuelo, pero tampoco nos podemos olvidar de lo que se ha hecho en todo este tiempo, como por ejemplo la variante", según apostilló.

Amat pidió a sus vecinos su ayuda para que el PP vuelva a ser la fuerza más votada en el municipio y consiga gobernar una legislatura más. Para lograrlo, en los próximos meses se va a "dedicar a trasladar ilusión" y a explicar los proyectos que su partido tiene para que Roquetas de Mar "siga creciendo y siendo un municipio referente en la provincia".

UN "ÚLTIMO ESFUERZO" PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Por su parte, el secretario general del PP de Almería, Javier A. García, agradeció "el trabajo hecho por cada uno de los afiliados del PP que forman la gran familia del partido en la provincia", con más de 20.000 afiliados, y les pidió "un último esfuerzo" de cara a las próximas elecciones municipales, para que el PP siga gobernando, porque es "el partido que mejor refleja los intereses de la provincia de Almería y de Andalucía".

Durante su intervención, destacó también el "importante trabajo" de Amat al frente de la Diputación, pero señaló que "lo más importante para Gabriel es su municipio", Roquetas de Mar y, por eso, ha anunciado que se va a dedicar "en cuerpo y alma" a dicha localidad a partir de ahora.

El secretario general del PP recordó que hace 24 años que Gabriel es alcalde de Roquetas y la ciudad "ha cambiado muchísimo" en todo este tiempo, pasando de ser "un pueblo más a ser una ciudad muy importante en España, algo que han conseguido los gobiernos del PP y Gabriel Amat, un ejemplo para toda la provincia y para toda España".

"Gabriel Amat ha hecho mucho por Roquetas, pero también por la provincia de Almería, y es un ejemplo para todos", afirmó García, quien se refirió al alcalde roquetero como "un visionario, porque hace 24 años nadie pensaba que Roquetas podría tener un hospital" o en la variante.

Según García, esa "misma visión" también la ha trasladado Amat a la Diputación, desde donde se ha dedicado a "prestar servicios a todos los municipios sin mirar colores políticos y pensando siempre en los vecinos".

"Cuando llegó, había 42 pueblos que no tenían agua potable y una deuda de más de 200 millones, y hoy puede ir con la cabeza alta, porque la deuda se ha reducido a poco más de 30 millones y no hay ni un municipio sin agua potable", manifestó García.

Finalmente, el secretario general de los 'populares' almerienses volvió a pedir a los afiliados del PP su ayuda para las próximas elecciones, porque "somos la provincia que ha dicho más alto y fuerte que queremos que Juanma Moreno sea el próximo presidente de la Junta, y el próximo 26 de mayo queremos también que se diga muy alto que en Diputación siga gobernando el PP, y en los ayuntamientos que ahora lo hace, como Roquetas de Mar o Almería también, porque es vuestro partido, vuestro proyecto y defendemos vuestras ideas", según concluyó Javier Aureliano García.