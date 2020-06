'Amigos del parque' pide a la Junta que "rectifique" y declare 'inviable" el hotel en Los Genoveses en Almería

ALMERÍA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación conservacionista 'Amigos del Parque' ha reclamado a la Junta de Andalucía que "rectifique" y declare "inviable" el hotel de cuatro estrellas y 30 habitaciones con piscina proyectado en la Bahía de Genoveses de Cabo de Gata-Níjar y han avisado de que, ante este "tipo de proyectos, nos tendrán siempre enfrente".

"Por mucho que se quiera vender que es sostenible, un 'ecohotel', y que implemente medidas avanzadas en este sentido, no es el modelo turístico que necesita el parque", ha trasladado el coordinador provincial, Enrique Ruiz, quien ha aludido a la "contestación" ciudadana que en tan solo unas horas ha generado la autorización de la construcción.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz Guerrero ha indicado que el colectivos conservacionista, junto a GEM, Equo e IU, ya alegaron en 2016 contra el proyecto "en una zona no urbana, protegida" al considerar que "cualquier alteración del medio natural de forma artificial tendría un impacto negativo para el medio ambiente en una zona virgen como el Mónsul y Genoveses".

"Es una zona donde no hay ninguna edificación más allá de un centro de uso público, cerrado, y un museo etnográfico en la misma finca El Romeral donde se proyecta el hotel, habilitar un sitio donde la gente pueda pernoctar supondría aumentar la presión del hombre sobre la zona con mayor riqueza y diversidad ambiental de Cabo de Gata-Níjar", ha remarcado.

En esta línea, y tras reiterar que Mónsul y Genoveses son "un icono natural", ha aludido a que la autorización dada al establecimiento hostelero entra en contradicción con otras medidas que la propia Junta ha implementado en esta zona para su conservación como es la restricción del acceso en vehículo privado o la prohibición de que las embarcaciones fondeen en la bahía.

"No tiene sentido que con estas limitaciones de acceso para evitar la congestión se permita el acceso con plena libertad a un hotel", ha afirmado Ruiz, para quien, además, el proyecto supone "una excepcionalidad que abriría la veda" a actuaciones similares en el espacio protegido.

Para el coordinador de 'Amigos del Parque', los intereses particulares de los promotores deben supeditarse al interés general y ha abogado por que puedan cumplir "sus expectativas de negocio" los "núcleos urbanos" o un "área más apta para este tipo de proyectos".

"Nadie quiere ese hotel y nosotros vamos a presentar de nuevo alegaciones para que no se consolide este modelo turístico y se abra la veda", ha concluido, no sin antes recordar que las alegaciones que se hicieron en 2016 "han llevado a que se modifque el proyecto, eliminando nuevas edificaciones y un aparcamiento". "Llegaremos a instancias europeas si hace falta para denunciar esta vulneración de la red natura", ha finalizado.

El dictamen, consultado por Europa Press, considera que la actuación promovida por la empresa Torres y González Díaz SL "es compatible" con la normativa del espacio natural protegido después de rechazar el proyecto inicial en 2017, que preveía dos nuevas edificaciones para un total de 13 habitaciones y crear dos "amplías zonas de aparcamiento".

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que dirige Aranzazu Martín indica que las modificaciones introducidas por el promotor eliminan, por un lado, la propuesta para "traslocar" un corral de aproximadamente 500 metros cuadrados a otra superficie "separada de las edificaciones existentes", por lo que "no aumenta la superficie total construida ni altera las características de terreno y paisaje".

Las modificaciones presentadas en noviembre de 2019 también hacen desaparecer, según señala la Junta, la creación de dos amplías zonas de estacionamiento de vehículos junto al camino de acceso y dejan "una única zona como servicio a la actividad hotelera" y que "coincide" con terrenos que están "desprovistos" de vegetación donde "no afectaría ni a hábitat ni especies" por las que se declaró este espacio protegido.

"La modificación de la rehabilitación propuesta no aumenta la superficie total construida y no supone nuevas unidades de edificación, de forma que la actuación proyectada mantiene continuidad estructural respecto a las edificaciones existentes, sin que ello suponga alteración de las características topográficas y edáficas del terreno, no afección paisajística", recoge.

El dictamen, que da vía libre al hotel de 30 habitaciones con 70 plazas de aparcamiento en Los Genoveses, dentro de la finca conocida como El Romeral, condiciona la ejecución, no obstante, a que la empresa promotora obtenga la Autorización de Reutilización de Aguas Depuradas para hacer uso en el riego de jardines y zonas verdes.

PISCINA

El proyecto básico prevé un presupuesto de contratación de 2.014.495 euros para la remodelación y puesta en marcha de este espacio. En un principio, preveía distribuir 33 habitaciones en seis grupos de viviendas pero, con la modificación, se han reducido a 30 las habitaciones "con la misma capacidad de alojamiento" en cuatro grupos de viviendas.

El aparcamiento tendrá 2.762 metros cuadrados de superficie y una capacidad aproximada de 70 vehículos "sin pavimentación ni iluminación" y con instalación de una pérgola vegetal para "dar cobijo" a 15 vehículos.

El proyecto contempla también un gran patio ajardinado central que comunica el edificio principal con los espacios libres del complejo y con el resto de edificios, de modo que, como "elemento articular" entre la gran zona arbolada existente y los edificios destinados a zonas comunes se situará una piscina "que se caracterizará a la manera de una alberca tradicional".

En el periodo de información pública, los colectivos conservacionistas 'Amigos del Parque' y Grupo Ecologistas Mediterráneo, así como Equo e IULV-CA alegaron contra el proyecto, entre otros aspectos, que era "incompatible" con el uso previsto en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para las zonas de Cabo de Gata-Níjar calificadas como C1 al "tener una finalidad meramente económica y ser un negocio de hostelería".