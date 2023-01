Antonio Carpena publica 'El color de las cosas', ambientada en la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial

ALMERÍA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autor Antonio Carpena defiende en su obra 'El color de las cosas' "la libertad de conciencia, que como el mismo dice, todos deberíamos tener para respetar a los demás", sentido en el que se ha inspirado en la "desinformación de los jóvenes actuales y un poco más mayores; es mis deber de memoria".

Según la editorial Círculo Rojo, "el lector va a encontrar intrigas políticas, religiosas y sociales donde se desarrollan las esperanzas y alegrías, odios, aventuras amorosas, dramas y penas de ficción".

'El color de las cosas' es una novela de ficción ambientada en un periodo histórico "lleno de sombras aún para muchos españoles: la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial". En esta, los personajes "se mueven entre intrigas políticas, religiosas y sociales reales donde se desarrollan sus esperanzas y alegrías, aventuras amorosas, dramas y penas de ficción".

A través de los ojos de los personajes, el autor intenta llevar al lector a la mitad del siglo XX, "intentando dar un poco luz y memoria a esos turbios acontecimientos, no por reproches ni resentimientos, sino más bien con la intención de hacer que no se olvide una parte de nuestra historia desatinada, que cambió por completo la vida de muchísimos españoles, y no siempre para bien".

Se trata, según sello de autoedición, de "una novela muy personal, en la que hay mucho de la propia vida del autor traspasada a la vida de los personajes, pero sin llegar a ser autobiográfica". "Es una novela donde vemos muchos personajes y ningún héroe, lo que nos ayuda a identificarnos con ellos en muchas situaciones", ha añadido.

Antonio Carpena nació en Yecla (Murcia) en 1944. Hijo de Francisco y Magdalena, fue uno de los muchos niños que tras la Guerra Civil española y a la temprana edad de diez años emigró junto a sus padres y hermano a Francia, donde empezarían una nueva y muy distinta vida.

Lector asiduo de historia, y en particular de ese periodo histórico que le desplazó, se interesó por su pasado y sus orígenes, lo que "le llevó a madurar la idea de contar bajo el manto de una novela de ficción acontecimientos que fue recopilando poco a poco sobre ciertos hechos acaecidos en su ciudad natal y más allá". Escritor autodidacta, en esta su primera novela "hay mucho de él y de su interés por contar una historia de gente sencilla en un mundo que no deja de estar rodeado por acontecimientos bélicos".