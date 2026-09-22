El Arena Center de Almería en El Toyo llevará el nombre de 'Dona' en homenaje al histórico jugador de fútbol-playa

Foso de arena del Arena Center de El Toyo, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería propondrá que el nuevo Arena Center de El Toyo lleve el nombre de 'Dona', en homenaje a Francisco Jesús Donaire, uno de los referentes del fútbol-playa español y el jugador que más veces se ha puesto la camiseta de España, con 367 partidos.

Las instalaciones ya se han estrenado con los entrenamientos de las selecciones españolas masculinas y femeninas de fútbol-playa, que permanecieron en Almería del 1 al 6 de septiembre para preparar la Superfinal de la Euro Beach Soccer League 2026, disputada en Italia, donde ambas selecciones se proclamaron campeonas.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, la calidad de la instalación y el entorno fueron "ideales" para que los equipos llegaran a la competición en las mejores condiciones. Francisco Donaire ejerció como enlace entre el Consistorio y la Federación Española de Fútbol para conseguir que las selecciones acudieran a Almería.

El Consistorio pretende vincular además la instalación al legado de deportistas almerienses y reforzar El Toyo como espacio para la práctica de deportes de playa.

El Arena Dona Center se encuentra frente a la Plaza del Mar, junto al Pabellón de Deportes y próximo a una amplia oferta hotelera, gastronómica y de ocio. El Ayuntamiento enmarca el proyecto en su apuesta por el turismo deportivo y por la generación de actividad económica en El Toyo y el conjunto de Almería.

La actuación ha contado con una inversión cercana a 1,5 millones de euros y financiación de los Fondos Europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Almería.

REFERENTE INTERNACIONAL

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este martes el nuevo espacio deportivo junto al concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro. Durante la visita, ha destacado que se trata de una instalación "que queremos que se convierta en un referente internacional para entrenamientos y competiciones".

El Arena Dona Center cuenta con 13.594 metros cuadrados de superficie y 2.900 toneladas de arena, y está formado por dos grandes fosos, uno destinado a entrenamientos y otro para uso libre mediante reserva.

La instalación está preparada para la práctica de vóley-playa, fútbol-playa, tenis-playa, rugby-playa y balonmano-playa. También dispondrá de vestuarios, área de restauración, aparcamiento y gradas móviles para eventos, entre otras dotaciones.

El nuevo espacio ya ha servido para reconocer la trayectoria de dos referentes del vóley-playa almeriense, Manolo Berenguel y Javi Yuste, a quienes el Ayuntamiento entregó el pasado mes de agosto sendas placas por su trayectoria y su contribución a la proyección de este deporte.