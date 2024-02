La artista Carmen Selfa expone sus últimas obras en la Sala Perceval del Museo de Arte de Almería Espacio 2

ALMERÍA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva exposición ha llegado a la Sala Perceval del Museo de Arte de Almería 'Espacio 2'. La artista Carmen Selfa expone, hasta el próximo 18 de febrero, la muestra 'Femenino Singular', una colección propia de la autora, realizada en su totalidad en el año 2023, que está compuesta por 15 obras pictóricas.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha visitado este jueves esta última muestra instalada en este habitáculo del espacio museístico. El edil ha felicitado personalmente a la artista "por traer a estas paredes su sensacional obra, en este caso quince trabajos realizados en acrílico sobre madera", destacando en un comunicado el objetivo de una muestra que "homenajea a la mujer y a la diversidad de lo femenino".

"En la colección expositiva podemos ver una serie de retratos figurativos, fruto de la imaginación del artista, a través de los cuales plasma la originalidad, el colorido y la positividad", ha resaltado el edil. "Son retratos femeninos que siguen un estilo común, en los cuales la autora ha conseguido crear cada obra única donde se pueden observar detalles comunes como la forma alineada de la nariz", ha explicado.

Además, el Ayuntamiento de Almería ha colaborado en la confección de un catálogo digital de esta muestra, compuesto por 40 páginas con cuatro imágenes en texto y 15 en catálogo. La edición ha sido posible gracias a la colaboración también de la Diputación Provincial y la coordinación de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

Por su parte, la artista Carmen Selfa ha agradecido "al Ayuntamiento y al Museo por brindarme esta oportunidad tan importante para mí", a la ve que ha añadido que "son 15 retratos fruto de mi imaginación, no son personas reales sino personas en las que me fijo cuando voy por la calle y son diferentes al resto". La artista ha indicado que "he intentado hacer quince obras, con el mismo tamaño y el mismo formato de madera sobre acrílico en el cual he querido combinar distintos colores". Selfa ha finalizado invitando "a todos los almerienses a que vengan a visitarla".

Para finalizar, el coordinador de la exposición, Alejandro Zamora, ha indicado que "inauguramos una nueva exposición en la Sala Perceval del Museo Espacio 2 gracias a esa colaboración entre la Fundación Ibáñez Cosentino y el Ayuntamiento". Esta artista "se formó de modo autodidacta aunque luego continuó con el artista Emilio Pérez aprendiendo sobre la materia". Zamora ha recordado que "el color y la luz son los principales protagonistas de esta exposición que nos recuerda a los años 20 y 30 del pasado siglo".

La muestra pictórica puede contemplarse de martes a domingo en horario de 10,30 a 13,30 horas y de martes a sábado en horario de 17,00 a 20,00 horas.