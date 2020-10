Ascienden a 23 los afectados por el brote en el Hospital La Inmaculada (Almería), cuyo origen pudo ser una visita

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El brote de covid-19 detectado en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) registra ya 23 casos de contagio confirmados --15 pacientes y ocho profesionales sanitarios-- mientras que se investiga aún por parte de epidemiología el origen del mismo aunque con "casi toda seguridad es un brote externo" que pudo ser "comunitario e importado dentro de la visitas del hospital".

No obstante, el foco detectado durante el pasado fin de semana inicialmente con 16 afectados se encuentra "controlado", según ha explicado a preguntas de los periodistas el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, quien ha detallado que se han realizado más de 105 PCR entre pacientes y profesionales.

Hasta este pasado martes el número de afectados por este brote, que tuvo lugar en una de las alas dedicada a Medicina Interna, se mantenía estable y no se había detectado nuevos incrementos ni cambios entre los pacientes, por lo que las autoridades sanitarias creen que se encuentra "totalmente controlado" aunque vigilan su evolución.

El delegado ha reconocido que el brote de La Inmaculada ha hecho crecer en los últimos días la presión hospitalaria con un crecimiento de ingresos en la zona norte de la provincia, si bien el aumento de casos en UCI ha sido menos significativo.

"La situación evoluciona por días y por horas inclusive", ha valorado Belmonte, quien ha reconocido que se han dado "vaivenes" en cuanto a la presión hospitalaria en los últimos días, pasando en una semana de 38 a 54 ingresos --13 casos en UCI--, según los últimos datos facilitados por Salud hasta este martes. Así, la situación más grave se ha trasladado desde la zona Poniente al Área Sanitaria Levante-Norte en apenas 15 días.

No obstante, en términos generales el delegado ha reconocido estar "contento" con la evolución del coronavirus en la provincia tras la situación registrada a principios de septiembre con un pico de hospitalizados. "Se tomaron las medidas apropiadas", ha reconocido el delegado, quien ha pedido nuevamente "responsabilidad" a la población.

En cuanto al estado de los municipios y la evolución de sus tasas de contagios, Belmonte ha recordado que Almería es la única provincia andaluza para la que no se ha dispuesto un nuevo cribado al no haber "población sensible en estudio". "El caso de Pulpí está en fase de evolución, va evolucionando bien y se disminuyen los casos positivos", ha explicado antes de señalar que el barrido de Turre permitió constatar que el brote detectado se correspondía con un núcleo familiar.