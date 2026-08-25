Aviso amarillo este miércoles en Almería por temperaturas de hasta 38 grados

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. A 24 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles, 26 de agosto, avisos de nivel amarillo en la provincia de Almería por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados centígrados a lo largo de la jornada.

Según informa la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso permanecerá activo entre las 13,00 y las 20,00 horas en la comarca del valle del Almanzora y Los Vélez.

En el conjunto de la provincia almeriense se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, mientras que las máximas experimentarán un ascenso, salvo en el litoral, donde permanecerán sin cambios.

En cuanto a los vientos, serán flojos a moderados de componente oeste en el litoral y flojos y variables en el resto de la provincia, donde tenderán igualmente a componente oeste.