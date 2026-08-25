Argentina se desmarca de las palabras del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea sobre la soberanía de Magallanes

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina,Pablo Quirno - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Argentina se ha desmarcado este martes de las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes después de que Chile haya enviado una nota de protesta a Buenos Aires por sus polémicas palabras.

"La posición argentina respecto del estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina", ha señalado de forma contundente en un comunicado.

La cartera de Exteriores ha subrayado así que "la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado" que Buenos Aires "sostiene públicamente" y ha reafirmado "el valor estratégico de la cooperación con Chile".

"Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional", ha indicado.

Asimismo, Buenos Aires ha reafirmado "su compromiso con la relación bilateral con Chile", así como "con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos".

Esto se produce después de que Valverde se refiriera a la importancia del enclave marítimo austral en el programa La Fábrica Podcast. "Lo otro que tenemos importante, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico, y eso te puede alertar de un montón de cosas", declaró.

En respuesta, el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, apuntó a que la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes "en su totalidad es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984, suscritos por ambos países". "El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno", sentenció en un mensaje de vídeo que difundió este lunes en redes sociales.