El Ayuntamiento de Almería anuncia un monumento para recordar a la mujer asesinada por violencia de género este verano

El equipo de gobierno rechaza una moción para impulsar una regulación de patinetes y afirma que trabaja ya en un texto



ALMERÍA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado este viernes que va a levantar un monumento en recuerdo de Zouhr, la mujer de 27 años y de origen marroquí que el pasado 7 de agosto murió tras ser acuchillada presuntamente por su marido, quien se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio, en el último caso de violencia de género con resultado de muerte registrado en la capital almeriense.

Así lo ha anunciado durante su intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Almería la concejal delegada de área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, durante el debate de una moción impulsada por el PSOE con motivo de la celebración dentro de unas semanas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra el 25 de noviembre y que, finalmente, no ha salido adelante con el voto en contra del PP y Vox.

Laynez ha pedido la retirada de la moción durante su intervención al entender que el contenido de la misma debería haberse tratado en el Consejo Municipal de la Mujer celebrado recientemente, sentido en el que ha afeado a los socialistas haber empleado "un tema tan sensible y delicado" para crear "confrontación" desde una perspectiva "política".

Frente a ello, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha explicado que el texto no se llevó al Consejo de la mujer porque no se trata de "ningún manifiesto ni ninguna declaración", toda vez que, según ha aseverado, se trató de impulsar como "moción institucional" desde la Junta de Portavoces pero la imposibilidad de hacerla prosperar por "unanimidad" porque "había un grupo político que no la iba a apoyar" frustró la iniciativa.

"La realidad es que cuando a ustedes tienen la oportunidad de actuar y mostrar su compromiso, un compromiso firme contra la violencia de género, con hechos reales, ustedes no hacen absolutamente nada", ha criticado Valverde, quien ha sacado al respecto la resolución emitida por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ante el tratamiento con el que se contribuyó a "minimizar y banalizar el grave problema que representa la violencia de género" en un programa de Interalmería TV.

En la misma línea, ha criticado que el Ayuntamiento de Almería carezca de un plan de igualdad o un plan contra el acoso. "¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad almeriense si nosotros mismos nos damos el ejemplo?" ha añadido antes de reclamar mayor "firmeza" ante la violencia machista ante casos concretos como el de "ese policía local condenado por violencia de género y otras cuestiones mucho más graves".

Laynez ha insistido en que desde el Ayuntamiento siempre se ha "defendido de forma clara y sin fisuras el rechazo a la violencia de género, machista, reforzando todo lo que sea ayudar".

INMIGRACIÓN

De otro lado, el Pleno ha aprobado con los votos del PP el texto propuesto por ellos mismos para reclamar actuaciones de "manera coordinada e informando previamente a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas" en la gestión de los traslados de migrantes desde Canarias.

"Este tipo de cosas hay que hacerla de manera coordinada y con máxima cooperación" ha indicado el concejal de Integración, Participación Ciudadana y Distritos, Óscar Bleda (PP) durante la defensa de la moción ante la que Vox se ha abstenido mientras que Con Andalucía y PSOE han votado en contra.

Bleda, pronunciado así después de que el Gobierno de España trasladara la pasada semana a Almería en torno a 500 migrantes rescatados en aguas del Atlántico cuando intentaban arribar a Canarias en cayuco; una "improvisada medida", según el edil, de la que el Ayuntamiento fue conocedor "solo dos horas antes de que fueran alojados en un hotel de El Toyo un grupo de más de 300 personas".

La mayoría absoluta de los 'populares' también ha servido para rechazar una moción impulsada por el PSOE para regular mediante una moción la circulación de patinetes eléctricos al entender que "está todo regulado", según ha indicado la concejal de Función Pública y Seguridad Ciudadana (PP), María del Mar García Lorca, quien, no obstante, ha admitido que se precisa de "una ordenanza" para cuestiones específicas pero "no en los términos" planteados por los socialistas.

En este sentido, ha afirmado que "se está desarrollando" por parte de su área un documento dentro del marco que "nos permite la ley", como es "la limitación de la circulación de estos vehículos en determinadas vías" o "el establecimiento de aparcamientos o de zonas reguladas para el aparcamiento".

Dicho planteamiento no ha convencido al portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, para quien la edil "sigue haciéndose la sueca" y a la que ha animado a "trabajar un poquito más" al entender que su grupo hizo esta petición hace dos años y, además, está contemplada en el programa electora del PP; toda vez que ha tildado de "frívolo" el uso de 18.000 euros en una campaña informativa sobre el uso de patinetes eléctricos.

APORTACIÓN AL SOTERRAMIENTO

Entre otros acuerdos, el Pleno ha aprobado destinar 6.618.527,94 euros más a los fondos ya reservados a nivel municipal para la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a través de una modificación presupuestaria, mediante suplemento de crédito con la abstención de Vox y el voto en contra de Con Andalucía.

Con esta aportación, la "hucha" del soterramiento del Ayuntamiento acumula ya 15.118.528,9 euros, lo que supone "prácticamente la mitad de su participación económica comprometida para este proyecto" cifrada en 34.280.000 euros hasta 2026.

De otro lado, el Ayuntamiento de Almería también se ha adherido a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, una iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía con el objetivo de configurar una red de municipios comprometidos con el desarrollo industrial local y con la atracción de inversiones destinadas a dicho sector económico.

Por unanimidad se ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Almería al IV Plan de Salud Andaluz a través de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, programa que pretende "llevar la salud al ámbito local, y de este modo ayudar a los municipios de Andalucía a encontrar los recursos y activos que mejoren la salud de sus poblaciones, y que les asesora, apoya y guía para iniciar su Plan Local de Salud, dando prioridad a la participación ciudadana".

También a instancia del grupo municipal del PP, se ha aprobado, por unanimidad, instar al Gobierno de España a la apertura de una ventana o pasarela de traslado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a los abogados mutualistas.

El Pleno ha aprobado una moción institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre. Un día para conmemorar la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) al que se suma el Ayuntamiento de Almería, al lado de Unicef España y a Unicef Comité.