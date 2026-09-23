El Ayuntamiento de Almería plantea nuevos usos para 32.000 metros cuadrados de suelo ferroviario y descarta más torres

Archivo - La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este miércoles la propuesta de modificación del Plan Especial del Sistema General Ferroviario de la capital, con la que pretende redefinir los usos de unos 32.000 metros cuadrados que quedarán liberados por el soterramiento del ferrocarril, con el planteamiento de combinar vivienda, actividad económica, espacios libres y zonas verdes.

Durante la presentación, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha señalado que, entre las opciones que no plantea para este ámbito, figuran la construcción de "más torres mastodónticas", otro centro comercial o auditorio convencional, un museo tradicional, llenar el solar de edificios administrativos o una gran superficie de aparcamiento.

Tampoco ha apostado por destinar todo el espacio únicamente a una gran zona verde, al considerar necesario que el nuevo ámbito incorpore también actividad económica.

Vázquez ha señalado que el planeamiento diseñado hace décadas debe adaptarse a una ciudad cuyas necesidades y forma de entender el urbanismo "han cambiado", y ha defendido que esos terrenos constituyen una "ventana de oportunidad" que "no debemos desechar".

Asimismo, ha defendido una planificación que no se limite a intercambiar metros cuadrados de suelo por aprovechamientos destinados a la construcción, tras señalar que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la propuesta de modificación.

"Hoy no se trata de construir por construir, ni de seguir la idea del pasado. Se trata de ordenar mejor", ha afirmado la regidora, quien ha planteado como punto de partida la pregunta de "qué necesita" actualmente la ciudad.

La propuesta pretende que las nuevas actuaciones "respeten y dialoguen con el entorno", en el que Vázquez ha situado la antigua estación de ferrocarril y el Cable Inglés como dos piezas del patrimonio urbano e histórico de Almería "que han sido restauradas y que ya son referentes".

La alcaldesa ha remarcado además que el replanteamiento urbanístico no supone una decisión "arbitraria" de eliminar la edificabilidad prevista, sino adaptarla a la situación actual y combinarla con otros usos.

INNOVACIÓN, CULTURA Y ZONAS VERDES

Entre las posibilidades que ha puesto sobre la mesa figuran un centro de innovación, emprendimiento y talento que reúna a jóvenes, empresas, universidad e investigadores, así como un gran espacio cultural y creativo vinculado a nuevas industrias culturales.

Vázquez también ha planteado un espacio verde mediterráneo con zonas para conciertos, terrazas, sombra, arbolado y lugares de trabajo al aire libre, además de instalaciones vinculadas a la formación profesional de sectores relacionados con la actividad económica de la ciudad.

Otra de las alternativas mencionadas ha sido la creación de un mercado gastronómico basado en productos de la provincia, restauración y experiencias gastronómicas, junto con vivienda, hoteles, oficinas y participación del sector privado.

La regidora ha llamado a "pensar en grande" y ha señalado que la jornada constituye "el primer paso de un debate ciudadano" que el Ayuntamiento quiere que sea "profundo, transparente y, sobre todo, constructivo".

La jornada ha contado con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Luis Cano; el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga; la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería (UAL), María Dolores Hidalgo, y el consultor ambiental Juan Pablo Rueda de la Puerta, quienes han participado posteriormente en una mesa redonda sobre las posibilidades urbanísticas, ambientales y sociales de los terrenos liberados por el soterramiento.