El Ayuntamiento de Almería rinde homenaje a Juan Manuel Segura con una ruta de kayak en memoria a su pasión por el mar

Homenaje a Juan Manuel Segura en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha rendido homenaje al hostelero Juan Manuel Segura, fallecido hace dos años, con una ruta de kayak en memoria a su pasión por el mar. En concreto, los kayak han dibujado la letra J en su honor, seguido de una placa entregada a la familia en el inicio del programa 'Muévete por Almería'.

Según ha concretado el Consistorio almeriense en una nota, frente a la playa de El Palmeral, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha dedicado unas "emocionantes palabras" a la madre de Juanma, María del Pilar Perez Belmonte, y a sus hermanos, Francisco David, Pedro y María José, y le ha entregado una placa, donde se podía leer el texto "su amistad, generosidad y entusiasmo dejaron una huella imborrable en quienes compartieron con él deporte, compañerismo y tantos momentos inolvidables* Tu recuerdo navegará siempre con nosotros".

El homenaje a Juanma Segura ha continuado con una actividad ligada a una de sus grandes pasiones, el mar. El kayak ha sido el protagonista de una ruta entre la playa de El Palmeral y el Cable Inglés que ha completado todas sus plazas. A lo largo de 4.600 metros, los participantes han podido disfrutar de este deporte mientras contemplaban desde el mar algunos de los paisajes y enclaves más representativos del litoral de Almería.

La ruta ha incluido una parada junto al Cargadero del Mineral, donde el grupo ha aprovechado para darse un baño antes de continuar el recorrido. La actividad ha estado guiada por Emiliano Meca Abad, encargado de acompañar y orientar a los participantes durante todo el itinerario.

Asimismo, la ruta de kayak se repetirá el 11 de octubre, desde las 10,00 horas, con recorrido hasta la desembocadura del río. La inscripción se abre el lunes de la semana anterior a su celebración en la web 'https://almeriaciudad.es/pmd'.

El programa contempla también cuatro rutas de senderismo, con propuestas de carácter urbano, patrimonial y cinematográfico. Una de ellas estará dedicada a Almería de cine y tendrá un carácter familiar. El recorrido permitirá conocer algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad en los que se han rodado escenas cinematográficas.

Las rutas vinculadas al cine se desarrollarán el 10 y 31 de octubre, en coordinación con José Enrique Martínez, autor del libro 'Almería de cine', que acompañará a los participantes y explicará en los propios escenarios las películas y escenas que fueron rodadas en cada enclave.

También se han programado dos rutas dedicadas a las plazas de Almería, que contarán con el acompañamiento de Alfonso Ruiz e Irene Valera. Los recorridos, previstos para los días 22 y 28 de noviembre, permitirán conocer algunas de las principales plazas de la ciudad y acercarse a su historia y patrimonio.

Además de kayak y senderismo, el programa 'Muévete por Almería' incluye la bicicleta. Se han previsto dos rutas, los días 4 de octubre y 14 de noviembre, con recorridos destinados a conocer diferentes zonas de la ciudad. Una de ellas se dirigirá hacia la zona de la Universidad y otra tendrá como objetivo conectar los parques de Almería mediante los itinerarios ciclistas existentes, incluyendo ciclocalles, aceras bici y carriles bici.

Los aforos serán de 40 personas para las rutas de senderismo y 20 para las de bicicleta y kayak. Toda la información sobre las actividades, fechas, recorridos e inscripciones se puede consultar en la página web del Patronato Municipal de Deportes 'www.almeriaciudad.es/pmd'.

Con este programa, el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte impulsa propuestas "que animan a la ciudadanía a salir, moverse y disfrutar de Almería, utilizando el deporte como una vía para conocer mejor sus espacios, su patrimonio, su paisaje y su historia".