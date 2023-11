El Ayuntamiento y la Diputación de Almería, y la Junta de Andalucía respaldan la labor de los Donantes de Vida

ALMERÍA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería y Junta de Andalucía han respaldado un año más la labor prestada por la Asociación de Donantes de Vida, que aglutina a donantes de sangre, plasma, tejidos y órganos, en la celebración de su Asamblea anual, que ha vuelto a reunir a socios y colaboradores en un acto de hermandad en el que, como es tradicional, se han entregado reconocimientos a los grandes donantes de sangre que tiene la provincia de Almería.

En representación del Ayuntamiento de Almería, la concejala de Seguridad y Función Pública, María del Mar García-Lorca, ha reconocido ante la Asamblea "el ejemplo permanente de solidaridad y compromiso que supone donar sangre y tejidos para salvar vidas", un reconocimiento que el Ayuntamiento de Almería ha plasmado recientemente "con la concesión a vuestra asociación del Escudo de Oro de la Ciudad", ha recordado en una nota de prensa.

"En el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de respaldar y promover la donación de sangre y tejidos entre los almerienses, porque creemos que el verdadero motor que impulsa a las ciudades no es solo la política o la economía, sino el compromiso que tenemos con los demás", ha subrayado la edil.

En esta línea, García Lorca ha abogado por "concienciar y normalizar la donación como lo que es: una sencilla actitud cívica de solidaridad cotidiana", subrayando "el crucial papel que tienen los donantes como parte del engranaje de la asistencia sanitaria".

Con un nuevo llamamiento "a donar vida", García Lorca ha felicitado los reconocimientos que hoy se han otorgado, agradeciendo a todos los donantes, "el mejor ejemplo a la hora de fomentar valores como la solidaridad, el respaldo a los más necesitados y el respeto por la vida".

Por su parte, el diputado provincial Carlos Sánchez ha destacado que donar sangre significa donar vida: "Quiero agradecer a todos los donantes la gran labor que realizan porque con este pequeño gesto salvan vidas".

"De parte de la Diputación quiero dar las gracias a todos los que en cada colecta o en los centros de transfusión colaboran con la sociedad almeriense porque salvan vidas ante situaciones médicas de extrema gravedad".

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha mostrado su agradecimiento "a todos y cada uno de vosotros por haber contribuido, con vuestro esfuerzo y fidelidad a que nuestros hospitales sigan funcionando y cuenten con todas las reservas necesarias para los distintos procedimientos que así lo requiere. Vuestra colaboración ha sido determinante para que nuestros pacientes sigan recibiendo su tratamiento, y por tanto recuperándose", ha trasladado.

Belmonte ha destacado que esto ha sido posible gracias a "los 15.465 donantes almerienses que han decidido de manera altruista donar su sangre para que otros 6.583 pacientes puedan mejorar su salud".

El delegado ha animado a los asistentes "a seguir formando parte de este grupo de personas convencidas de que ayudar a los demás es valor esencial del ser humano y a que sigáis incrementando el número de esta gran familia".

El responsable del Centro de Transfusión Sanguínea, Arif Laarej, ha agradecido a los donantes sus donaciones, ya que "más allá de los números, detrás hay personas que sin pedir nada a cambio, hacen que los pacientes no tengan que preguntarse si hay sangre o no". "Sin sangre, no podemos hacer nada en la atención asistencial", ha expresado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Donantes de Vida, José Nemesio Pascual, ha explicado cómo la asamblea anual es "el momento en el que se aprovecha para reconocer en un acto a todos los donantes de la provincia que han llegado a sumar 30, 50 y 75 donaciones", y ha agradecido "el apoyo y la colaboración de todos de cara a seguir haciendo de la asociación una entidad de referencia".

"Las donaciones repercuten una mejor atención asistencial y aportan vida a quienes las necesitan", ha expresado el presidente, remarcando que prácticamente unos 7.000 almerienses "se han aprovechado en el último años del apoyo prestado por estas donaciones". Ha insistido, por último, en seguir concienciando a la población "en la necesidad de seguir donando, haciendo de ello un gesto habitual, haciendo posible que las necesidades de sangre y derivados se cubran totalmente".