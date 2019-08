Ayuntamiento de Roquetas de Mar emplea drones para localizar puntos críticos de mosquitos y fumigar

Publicado 31/07/2019 18:56:55 CET

ALMERÍA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha puesto en marcha un dispositivo para combatir los mosquitos en el término municipal, que cuenta con drones con cámaras térmicas que permiten localizar los puntos críticos y fumigarlos.

El alcalde, Gabriel Amat, acompañado de Francisco Gutiérrez, concejal coordinador del Área de Desarrollo Urbano, Susi Ibáñez, concejal de Aseo Urbano, Parques y Jardines y Mercados, y Juan José Salvador, concejal de Aguadulce, ha visitado este miércoles en Torrequebrada a los técnicos de la nueva campaña de prevención, control y tratamiento contra los mosquitos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar desde el pasado mayo.

"Tenemos que felicitar a los responsables del Ayuntamiento que llevan este trabajo y a la empresa con la que hemos reforzado este año para que, en vez de tener tres mosquitos, no tengamos ninguno. El año pasado fue un año duro. Este año está más tranquilo y no hay mosquitos pero debemos tener en cuenta que no podemos bajar la guardia y debemos seguir colaborando todos, buscando la forma de ir a todos los lugares, jardines y zonas verdes donde se forman focos", ha comentado el alcalde.

Centrada en la prevención y la actuación tanto en zonas urbanas como en los entornos naturales de Punta Entinas y la Ribera de la Algaida, el equipo cuenta con hasta diez personas, medios terrestres como 4x4, drones con cámaras térmicas que permiten localizar los puntos críticos y fumigarlos.

Amat ha afirmado que en la Ribera de la Algaida es donde más mosquitos nacen cuando llueve ya Eesa tierra no filtra y, por eso, se estanca el agua en la que proliferan los mosquitos.

"Es verdad que, con el seguimiento y el refuerzo que hemos hecho, lo tenemos más controlado pero, aún con todo el esfuerzo, si llueve siempre tenemos alguno. Trabajaremos para que no pase", ha dicho.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

Susi Ibáñez, concejal de Aseo Urbano, Parques y Jardines y Mercados, ha explicado que hay que concienciar también a los ciudadanos. Por ese motivo, se ha creado una campaña de prevención.

"Necesitamos hacer hincapié a los ciudadanos en los focos que están controlados y en tareas como cuando riegan, en comunidades. Se van a repartir unos 4.000 trípticos por los centros de usos múltiples del municipio, en las oficinas oficiales de turismo y en todas las áreas del Ayuntamiento", ha explicado para añadir que ambién se hará un millar de ejemplares en inglés.

Toda la información también estará en la web del Ayuntamiento y los ciudadanos tendrán a su disposición un número de atención y, directamente, toda aquella persona que encuentre algún depósito de agua o crea que puede haber un foco, "nos puede mandar una incidencia al gestor del ciudadano con toda la información necesaria para atenderla lo antes posible", ha señalado.

Por su parte, Lidia Najar, bióloga y responsable técnico de la empresa Lokímica, ha explicado que esta nueva campaña comenzó en el municipio el 16 de mayo, reconociendo la zona y realizando tratamientos, sobre todo preventivos.

"No podemos hacerlos a nivel de viviendas o en interiores. Por eso es fundamental la concienciación ciudadana, saber lo que debemos hacer en el interior de nuestras propiedades. A nivel municipal, tratamos los solares donde se producen acumulaciones de agua y, cuando es necesario, la parte de las zonas inundables del municipio. Para ello utilizamos los medios terrestres con los vehículos 4x4. Para la vigilancia y las zonas inaccesibles utilizamos drones, tanto para control como para fumigación con Bacillus thuringiensis", ha concluido.