Casado critica los "malos modos" de Susana Diaz y augura un gobierno "comunista-socialista como en Venezuela"

Actualizado 27/11/2018 12:48:19 CET

ADRA (ALMERÍA), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado a la presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, el "cabreo" y los "malos modos" exhibidos en el último debate electoral y lo ha achacado al hecho de que "ya se ha dado cuenta de que no cuela lo que está diciendo".

"Quedó muy claro que Susana Díaz ya no está feliz y se vieron claras su crispación, sus malas caras y sus mentiras porque ya se ha dado cuenta de que no va bien", ha dicho Casado para apuntillar: "Me da pena porque se le ha acabado la batería de campaña".

Ha advertido, asimismo, de un posible gobierno "socialista-comunista" en la Junta de no optar por su partido el domingo y se ha preguntado si es que a los andaluces "les gusta lo que ha pasado y está pasando en Venezuela" en alusión a un posible pacto entre PSOE y Adelante Andalucía.

"Yo me imagino que los andaluces no querrán un gobierno comunista-socialista pero eso es lo que vimos", ha asegurado en un acto público en Adra (Almería) en el que ha cuestionado la declaración de intenciones hechas por los candidatos de Cs, Juan Marín, y Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, asegurando que no sostendrán un ejecutivo del PSOE-A.

Para Casado, si Díaz está "triste" porque se ha dado cuenta "de que la gente sabe leer comparativas con otras regiones y cifras", Marín lo está "porque recuerda que lleva tres años y medio pactando con esa administración tan corrupta, desastre, creadora de parados y desigualdades que ahora dice que son los socialistas".

"También Teresa Rodríguez sigue diciendo que no va a pactar con Susana Díaz, pero su partido ahí está pactando con el PSOE en Cádiz, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valladolid, Palma de Mallorca pero no cuela porque sabemos que lo hará", ha añadido.

Frente a posibles pactos "del abrazo" como el protagonizado por Albert Rivera y Pedro Sánchez hace dos años o que darían lugar a un gobierno andaluz "comunista y socialista como en Venezuela", el líder del PP ha reivindicado la trayectoria de su candidato, Juanma Moreno, como la "única alternativa y garantía de cambio".

"Hay que recordar cómo gestionó siendo secretario de Estado, teniente de Alcalde en Málaga y las propuesta que lleva en el programa para una bajada masiva de impuestos, acabar con las colas en los hospitales, mejorar los índices educativos y, en definitiva, para crear empleo, riqueza, prosperidad e atraer inversiones", ha remarcado.