Calvo valora la "valentía" de Susana Díaz en el debate frente a quien "escribía a los Reyes" y hablaban "para sus jefes"

Publicado 27/11/2018 13:35:12 CET

LA CAROLINA (JAÉN), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria federal de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha valorado la "valentía y el realismo" con el que la candidata socialista a la presidencia de la Junta, Susana Díaz, estuvo en el debate de este lunes "sintiendo el peso y la responsabilidad de Andalucía" frente a "alguien que le escribía una carta a los Reyes" y "dos candidatos que hablaban para sus jefes", en alusión a Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs).

Así lo ha indicado este martes antes de participar en un acto con mujeres en La Carolina (Jaén), donde ha manifestado su satisfacción de "estar incorporada en la campaña" mostrando el "apoyo como ejecutiva federal de todos los españoles a los socialistas andaluces", como un partido que representa "la izquierda responsable, realista que transforma los valores más profundos de la democracia en los hechos y las respuestas".

"El socialismo, mirando históricamente a Andalucía, es lo mejor que le ha pasado a Andalucía en su historia más reciente. Nadie lo puede negar y, seguramente por esa razón, somos el objetivo de todos los dardos y lo que está representando una campaña en la que las derechas de este país han considerado que Andalucía era un laboratorio y una sucursal", ha afirmado.

Al hilo, ha asegurado que para el PSOE la comunidad supone "una enorme responsabilidad, un gran compromiso de crecimiento" y ha augurado que el próximo día 2 de diciembre habrá unos resultados "que serán muy buenos para los socialistas a la vista de cómo se comporta el resto de los partidos".

Como ejemplo, ha aludido al debate de este lunes en RTVE: "Era un debate claro de alguien que le escribía una carta a los Reyes, de dos candidatos que hablaban para sus jefes y de mi compañera Susana Díaz, que estaba sintiendo el peso y la responsabilidad de Andalucía con valentía y con realismo", ha subrayado.

En todo caso, Calvo ha considerado que el domingo también se va "a ver algo muy importante" y, "dado que la pareja Casado Rivera ha tenido un niño que es Vox y que es su responsabilidad" que España haya entrado a enfrentarse "a un discurso completamente antidemocrático y peligroso", las urnas en Andalucía también "van a colocar la política española en una gran decisión".

"Si la política es sostener la democracia, el estado del bienestar y las instituciones y dar una gran lección dentro del proyecto europeo de cómo defendemos la democracia y la igualdad, que es lo que importa en la democracia; o si la política se convierte en el espacio del miedo, de la inestabilidad constante y de la destrucción de lo que nos costó hace 40 años construir", ha expuesto.

En este sentido, ha añadido que los socialistas no se sienten en posesión de la verdad y reconocen también sus "errores y defectos", pero los hombres y las mujeres socialistas han "estado 40 años arrimando constantemente el hombro para el progreso de Andalucía. Eso es, a su juicio, "lo que sabe tanta gente" en la comunidad y lo que les "permite pedir el voto para tener una respuesta clara".

"Porque no sólo sacamos adelante Andalucía, porque también estamos en un debate de qué es y qué no es la política, de qué es y qué no es una democracia, Y en esto, nos pueden decir en esto poquitas cosas", ha destacado la secretaria federal de Igualdad del PSOE.

BLOQUEO Y REPETICIÓN

Además, preguntada por la posibilidad de que las elecciones de repitan si no se llega a acuerdo para gobernar, ha respondido con un "no" rotundo, puesto que "los andaluces valoramos mucho lo que tenemos ahora", tienen "memoria, larga y corta", y saben "perfectamente que para sacar adelante hace falta cada día más democracia, capacidad de hablar, de acordar", como "están haciendo" Pedro Sánchez y Susana Díaz.

Por ello, ha lamentado que "los demás no lo vean y que se vayan a incorporar tarde a que la política es encuentro, respeto, lealtad y diálogo", de modo que "quienes jueguen a eso van a jugar en contra" de lo que la ciudadanía andaluza ha aprendido en cuatro décadas.

"Cuando se nos dice que por qué llevamos tanto tiempo en Andalucía gobernando es porque somos un partido centenario, que tiene memoria de lo que ha significado la derecha constantemente para España. Nos hemos dejado compañeros en las cuentas, algunos que todavía no los tenemos identificados, porque hemos ido al exilio y a la cárcel, hicimos la Constitución arrimando el hombro y la Transición, hemos sabido mantener la democracia sin temblarnos el pulso frente a ETA, a todas las crisis, incluida la crisis territorial de Cataluña", ha agregado.

Para la dirigente socialista, "esto sabe la gente" y "quienes seguramente no lo saben son Casado y Rivera, que bajan a Andalucía de vez en cuando, pero que siguen la tónica general de la derecha que es no interpretar bien Andalucía y no conocerla". Por ello, ha dicho esperar "un resultado que sea claro y que permita seguir mejorando con mucho los problemas" de la comunidad.

Al respecto, ha defendido que la Junta "ha sostenido políticas en esta crisis frente a todo lo que ha representado la derecha con un sacrificio enorme" y "como no lo ha hecho otro gobierno en España" y, además, desde una perspectiva "insoslayable" como es "el socialismo".

"La democracia es estado del bienestar y el estado del bienestar es igualdad, redistribución de riqueza y dignidad de la gente. La derecha sigue sin entenderlo y por eso le resulta muy fácil jugar, anticiparse, construir teorías", ha concluido sobre posibilidades futuras como pactos o repetición de los comicios.