Círculo Rojo publica 'Peregrinos-Encuentros en el Camino de Santiago', una visión más humana del mítico camino

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Peregrinos-Encuentros en el Camino de Santiago', una visión más humana del mítico Camino de Santiago cuyo germen comenzó una tarde que el autor Alfredo Aguilar Romanillos estaba paseando "como un turista más" en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

"La intensa emoción que mostraban las chicas tras terminar su Camino de Santiago me impactó profundamente y me pregunté a qué se debería esa emoción y si yo podría sentir algo así. Tan solo unos días más tarde me encontraba en Saint-Jean-Pied-de-Port para comenzar el Camino Francés a pie. A lo largo de las distintas etapas fui descubriendo una realidad del Camino completamente desconocida y que no aparecía en ninguna guía", explica en un comunicado.

Según señala el sello de autoedición, el lector se va a encontrar con peregrinos, hospitaleros y gente que vive en torno al Camino de Santiago y que dejaron en el autor "una huella indeleble".

"Algunos de estos relatos son íntimos, otros divertidos, algunos melancólicos y a veces trágicos, pero todos profundamente emotivos. Son historias únicas de personas corrientes en situaciones extraordinarias, y a veces, de personas extraordinarias en situaciones normales", confiesa el propio autor. Se trata de una obra que destaca por su originalidad, ya que aborda el lado más humano del Camino de Santiago", traslada.

El autor señala a las motivaciones de los peregrinos , que son tantas como peregrinos. "Sin embargo, todos tienen los mismos objetivos: caminar, convivir con otros peregrinos y hospitaleros y llegar a Santiago, cada uno a su manera, un poco más sabios, como decía Cavafis en su Ítaca. Este aspecto personal no aparece en las guías ni en la mayoría de los libros dedicados al Camino de Santiago y es lo que yo he tratado de transmitir en mi libro", remarca.

Alfredo Aguilar Romanillos (Madrid, 1950) ha compaginado su vocación entre la ciencia, el senderismo y la montaña. Doctor en bioquímica y profesor titular de universidad, ha pasado varios años investigando en distintos centros de España y del extranjero.

En sus ratos libres, su lugar preferido ha sido la montaña; ha realizado numerosas travesías y ascensiones por España y por toda Europa.

Cuando España entró en la Unión Europea, se sintió atraído por la construcción de Europa, se instaló en Bruselas con su familia y fue responsable durante bastantes años de programas de investigación en ciencias de la vida y biotecnología.

Durante su vida profesional ha escrito numerosos artículos en revistas internacionales y en libros científicos de su especialidad, así como sobre ciencia, sostenibilidad y sociedad.

Le plat pays, como decía Jacques Brel refiriéndose a Bélgica, le apartó un poco de la montaña, y un día, quizás por azar, quizás por necesidad, emprendió el Camino de Santiago.

Escuchó numerosos testimonios de peregrinos y de hospitaleros que le impactaron profundamente Volvió al Camino una y otra vez por distintas rutas. Durante la pandemia decidió plasmar en el libro Peregrinos algunas de las experiencias y testimonios recogidos a lo largo de los distintos caminos de Santiago.

El libro pretende ser una invitación al lector a emprender su propio camino personal, en el que lo más importante no es la meta sino el propio camino, con nuevos encuentros y nuevas experiencias.