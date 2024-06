COAG avisa que las ayudas agroambientales de Junta "dejan fuera" a dos de cada tres agricultores del interior almeriense

ALMERÍA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Almería critica que dos de cada tres agricultores del interior (mayoritariamente de frutos secos --almendra--) de la provincia que se encuentran en conversión a la agricultura ecológica se van a quedar fuera de las ayudas que la Junta de Andalucía tiene previstas para este tipo de prácticas, resultando "especialmente grave" al coincidir con el área "más perjudicada" por la sequía de toda Andalucía, en los últimos años.

"Llevamos ya varias reuniones con la Consejería de Agricultura y con la Delegación Provincial de Almería y, tras el anuncio de un aumento del presupuesto de en torno a 50 millones de euros para toda Andalucía, no se nos garantiza que se vayan a cubrir las necesidades de todos los agricultores y ganaderos de la provincia de Almería, y más en concreto de la zona del interior", ha explicado el secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora.

En este sentido, el responsable agrario ha precisado que los más afectados en este escenario "serán los agricultores de frutos secos, los ganaderos, y también agricultores de hortícolas".

En el caso de Almería, COAG ha asegurado en una nota que habría un déficit de casi ocho millones de euros para cubrir todas las necesidades que la agricultura ecológica presenta, tanto en mantenimiento como en conversión. "Faltan en torno a los 7,9 millones de euros para arreglar el problema, pero no vemos voluntad por parte de la Consejería de Agricultura de hacerlo", ha precisado Góngora.

"Desde COAG Almería reclamamos que se reconsidere la situación y que no se deje tirada a la zona de Andalucía que peor lo está pasando con la sequía. Es urgente que se atiendan estos expedientes para que esas zonas del interior no se queden sin una ayuda fundamental para el mantenimiento de la actividad. Y vamos a seguir insistiendo para que la Consejería no abandone esta zona. Es vital para la supervivencia de la agricultura, de los pueblos y de nuestra provincia", ha concluido el secretario provincial de COAG Almería.