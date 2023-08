El "Cooltural Fest" de Almería calienta motores con el espectáculo infantil Teatro sobre ruedas

ALMERÍA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de los Periodistas acogerá este miércoles a las 20 horas la obra para público infantil "Teatro sobre ruedas", de la mano de Marta Sitja, Txell Cabanas e Iván Lionel, como antesala del festival de Almería "Cooltural Fest".

La compañía nació dentro del marco de proyectos emergentes de la Feria Internacional de Teatro de Igualada, en el año 2017. Hizo su estreno oficial en Fetén (Feria de Teatro de Niños y Adolescentes de Gijón) en el 2018 y desde esa fecha ha presentado más de 300 funciones en España, Portugal y Francia.

Teatro Sobre Ruedas ha recorrido hasta la fecha más de treinta provincias y ha sido habitado por cientos de artistas nacionales e internacionales, dando luz, color, variedad y grandeza al escenario de La Barraca y La Tartana, en un claro homenaje y referencia expresa a la legendaria compañía itinerante creada en su día por Federico García Lorca con el objetivo de acercar el teatro y su arte a lugares donde no es frecuente.

También en el marco de las actividades previas al festival, Bely Basarte, artista que participará en la Fiesta de Bienvenida "Sustain-Al-Bility" del jueves en el Parque de las Almadrabillas, ofrecerá un showcase acústico junto a la Torre de la Vela de la Alcazaba, en colaboración con la delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, desde las 22,00 horas.

. La cantante, compositora y productora madrileña se define como "pop policromático", con canciones honestas e influencias punk, rock y R&B. Con una carrera afianzada y un público fiel en España y Latinoamérica. En este caso será a partir de las 22.00 horas.

Ello, antes de que el jueves, día 17, se celebre la Fiesta de Bienvenida junto al Cable Inglés, en el Parque de las Almadrabillas, con Nancys Rubias, Bely Basarte, Chica Sobresalto, Kitai y Billy Flamingos (ganadores del concurso de bandas). La fiesta seguirá en Club Berlín con We Are Not Dj e Isaac Corrales.

El viernes, 18 de agosto, el Recinto de Conciertos del Ferial contará en sus dos escenarios con Lori Meyers, Fangoria, Amaia, Ainoa Buitrago, Alice Wonder, Amatria, Arde Bogotá, Besmaya, Cariño, Kora, Morreo, Samuraï y Ultraligera y los dj's Desorden Sonoro Djs, Eddie Mikaze y Taao, mientras que el Escenario Playa vivirá la primera de sus tres jornadas con Carlos Vudú y El Clan Jukebox, Hoonine, Íñigo Merino, Javiera Mena, Lia Kali y Soledad Vélez.

Para el sábado, 19 de agosto, se contará en el Recinto de Conciertos con Vetusta Morla, Viva Suecia, La M.O.D.A., Alavedra, Colectivo Da Silva, Cupido, Franvvi, Merino, Monte Terror, Raule, Second, Siloé y Turmalina, además de los dj's Ale Acosta Dj Set, Mobox y Don Fluor. Por su parte, el Escenario Playa tendrá a Airbag, Barry B, Gara Durán, Jacobo Serra, Las Ligas Menores y Paula Mattheus. Además, será la primera de las sesiones de la Ruta Gastromusical, con Animadora, Carmesí y Se Ha Perdido Un Niño.

El domingo, 20 de agosto, Cooltural Fest ofrecerá un cierre por todo lo alto desde el Escenario Playa, con Biznaga, Código Bushido, Depresión Sonora, El Niño De La Hipoteca, Jimmy Barnatán, Javypablo, Luis Brea, Mercedes Cañas, Serial Killerz y Tira y Afloja Djs, además de contar con otra jornada de Ruta Gastromusical, en este caso con los grupos Gazelle Thomsonn, Lady Banana y Venga, Bea.