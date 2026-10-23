Cosentino entra en los mercados comerciales de Kazajistán y Kirguistán mediante un acuerdo de distribución

Acto de inauguración del nuevo espacio de Cosentino en Almaty (Kazajistán). - COSENTINO

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La multnacional Cosentino ha impulsado su expansión en Asia Central a través de un acuerdo de distribución en exclusiva con Terraluz que le permitirá la entrada comercial en los mercado de Kazajistán y Kirguistán con la apertura de un espacio de más de 150 metros cuadrados en Almaty, capital económica del primero de ambos países.

Este acuerdo, según ha señalado la firma en una nota, supone la primera implantación comercial de Cosentino en la zona y abre una nueva etapa de crecimiento para la compañía en dos mercados "con un elevado potencial de desarrollo para el sector de la arquitectura, el diseño y la construcción".

Terraluz distribuirá en exclusiva todas las marcas de Cosentino en ambos países y acercará su catálogo de superficies a arquitectos, diseñadores, promotores, constructores y clientes finales.

La compañía cuenta además con una infraestructura logística propia para atender el crecimiento de la demanda en la región. Su almacén ya dispone de material y está equipado con maquinaria de corte para ofrecer servicios de transformación y suministro adaptados a las necesidades del mercado local.

"Para nosotros es un reto y una gran oportunidad introducirnos en mercados nuevos como Kazajistán y Kirguistán", ha reconocido el vicepresidente ejecutivo de Cosentino, Eduardo Cosentino, quien se ha mostrado "convencido" de que Terraluz es "el socio adecuado para acompañarnos en esta primera etapa gracias a su experiencia, su conocimiento del mercado y su firme apuesta por la innovación y la calidad".

La inauguración oficial del 'showroom' ha reunido a destacados arquitectos, diseñadores, promotores inmobiliarios y constructores de la región. El acto ha contado asimismo con la presencia y el respaldo institucional del embajador de España en Kazajistán, Luis Martínez Montes.

La jornada ha incluido una ceremonia de corte de cinta, una presentación de las principales marcas de Cosentino y demostraciones gastronómicas en vivo realizadas sobre algunas de sus superficies.