Cs Almería pide revisar la reforma interior del Barrio Alto y pide una oficina para tratar problemas de convivencia

ALMERÍA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha visitado el Barrio Alto, donde ha pedido revisar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para la zona y la creación de una oficina para tratar los problemas de convivencia.

Según reseña el partido en una nota de prensa, Cazorla se ha reunido con el presidente de la asociación de vecinos El centimillo, Liberio López, para tratar los problemas diarios que padecen muchos de los residentes en esta barriada y entre los que el concejal naranja destaca los derivados por la "errónea planificación" del PERI.

"El PERI del Barrio Alto está siendo un fiasco y lo está siendo por su planificación urbanística, donde se han dejado núcleos poblacionales con algunas calles que no llegan a ninguna parte, y donde no se está actuando de manera integral, pues este PERI sólo afecta a una zona concreta cuya planificación inicial no está dando el resultado previsto", critica Cazorla, incidiendo en que "se están quedando algunos núcleos con enormes problemas desde el punto de vista urbanístico, pero también desde el punto de vista social, llegando a afectar a la convivencia cotidiana de sus vecinos", sentido en el que se ha referido a problemas provocados por la celebración de botellones y otras actividades prohibidas.

Así, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio almeriense, que ha recordado que este Plan Especial de Reforma Interior se inició hace más de una década, ha afirmado que "lleva el mismo tortuoso camino que el resto de PERI de nuestra ciudad, como el de La Chanca, el de San Cristóbal, o el de La Juaida, que, o bien nunca llegan a concluirse, o se concluyen más de 30 años después de haberse iniciado".

Asimismo, ha recordado que Ciudadanos ya denunció hace justo un año que el abandono y la falta de limpieza en muchos de los solares surgidos tras la demolición de viviendas "son un foco de insalubridad intolerable que, además, ofrecen una pésima imagen del barrio", afeando que "un año después de nuestra denuncia, la mayoría de esos solares siguen exactamente igual".

"Pasa el tiempo, y no sólo no se perciben los avances deseados, sino que se degrada aún más la zona. Y ahora, estamos viendo cómo se produce un éxodo de vecinos que ponen sus viviendas en venta para abandonar el barrio", lamenta Cazorla.

Por su parte, desde la asociación de vecinos 'El centimillo' han pedido a las administraciones más atención para el Barrio Alto, así como la creación de una oficina técnica social "en aras de combatir ese deterioro progresivo del barrio", una petición a la que se ha sumado Ciudadanos.