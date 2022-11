David Bisbal actúa este sábado en el Power Horse Stadium de Almería para celebrar sus 20 años de trayectoria

ALMERÍA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante David Bisbal va a actuar este sábado en el Power Horse Stadium-Juegos del Mediterráneo de Almería en un concierto único y exclusivo con el que va a celebrar su 20 años de trayectoria y en el que habrá muchas sorpresas y artistas invitados.

El artista anunció su llegada a Almería a mediados de esta semana para acabar los preparativos de este concierto especial. "Estoy deseando subirme al escenario para ultimar todos los detalles del 20 aniversario", ha trasladado el cantante en sus redes, donde ha relatado desde Cabo de Gata cómo afronta las últimas horas de ensayo con la banda, lo que combina además con la grabación de un programa especial.

La cita, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería y la Unión Deportiva Almería, comenzará a las 21,00 horas, agotó entradas en muy pocas horas, haciendo lo propio con las sucesivas ampliaciones de aforo.

El concierto se podrá ver en directo gracias a la retransmisión a través de la plataforma Movistar+, a través de #0 y de Fest por Movistar Plus+. Tres horas en las que el artista repasará su trayectoria musical y sus temas más recordados, entre otras sorpresas.

Así, el de Almería espera que ofrecer un gran espectáculo. "Va a haber muchas sorpresas, el escenario será especial, he pedido una plataformas que me acerquen a la gente, siempre había soñado con cantar en el estadio de la UD Almería pero ahora se ha hecho realidad y no me lo creo. Tengo la ilusión de un niño al imaginarme cómo será esa noche", dijo Bisbal en una entrevista en la que se reservó qué artistas le acompañarán esa noche porque "todo se irá sabiendo poco a poco".

El cantante aseguró que nunca se imaginó tener la carrera que ha cosechado y ha elogiado a sus fans y la cantidad de países y momentos que ha experimentado. "Todo me lo ha dado la música. He podido disfrutar de muchos países, tengo unos fans maravillosos en todas partes. Para mí, lo que me da la vida es poder hacer canciones nuevas y generar experiencias con tus seguidores", ha comentado.

Bisbal, que recientemente ha sacado nuevo single 'Tú me delatas', confesó que si se tiene que quedar con una canción de todas las que ha hecho, se decanta por el tema 'Mi Princesa' porque es una balada que "representa muchas emociones". En estos 20 años, Bisbal ha reconocido que ha vivido muchas etapas profesionales y ha recordado cómo fueron sus inicios.

"En los primeros cinco años, la música era muy tropical, con muchos metales, luego vino un sonido más pop con guitarras rockeras y después vino el concepto acústico que celebré en el Teatro Real y luego otros cinco años en el que el 'single market' cobró un protagonismo muy importante con colaboraciones y ahí te podías encontrar sonidos de todo tipo", detalló.

El artista ha colaborado con grandes nombres de la música, tanto del panorama nacional como internacional, como Rihanna, Miley Cyrus, Alejandro Sanz o Raphael, entre muchos otros, aunque ha revelado que si tuviera "una varita" elegiría a Beyoncé.

David Bisbal es un artista que acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran tres Grammy Latino, tres Premios Billboard Latinos, tres World Music Award y dos Premios Ondas. Así, también ha conseguido 11 Discos de Diamante y más de cinco millones de tickets vendidos de sus más de mil conciertos en todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris.

Suma más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones y más de 1,2 billones de vistas de sus videos. David Bisbal ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocio Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana, TINI o Danna Paola, entre otros.