Declarada no apta para el consumo humano el agua de la población de Vícar Los Perichos

El Ayuntamiento organiza la entrega de agua envasada entre los vecinos afectados



ALMERÍA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Almería, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de Los Perichos distribuida en la zona de abastecimiento de Vícar, tras evaluar en análisis de grifo los valores y superar el de bromato.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal.

El responsable del suministro, en este caso el Ayuntamiento, deberá adoptar las medidas correctoras oportunas, realizando nuevas determinaciones del parámetro o sustancia afectado para comprobar que han sido eficaces, pudiendo solicitar el levantamiento de esta medida una vez se obtengan tres resultados consecutivos conformes, con al menos 24 horas de diferencia desde la toma de muestra.

Asimismo, deberá proporcionar un suministro alternativo de agua apta a la población para el consumo humano en tanto se mantenga la actual calificación, priorizando aquellos colectivos y colectividades que puedan considerarse vulnerables. En caso de que se opte por distribución móvil, deberá solicitarse el informe sanitario vinculante a la delegación territorial de Salud y Consumo.

En ese sentido, el Ayuntamiento ya ha informado a través de las redes sociales de que desde este mismo sábado, repartirá agua envasada entre los vecinos de Los Perichos, con entregas cada día a las 12,00 horas en la plaza junto al parque infantil, hasta ser solucionada la situación.