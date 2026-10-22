Detenido en Adra (Almería) con cerca de 8.000 litros de gasolina para petaqueo en la cochera de su vivienda

Garrafas de gasolina intervenidas por la Guardia Civil en la cochera de una vivienda de Adra (Almería) - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona con cerca de 8.000 litros de gasolina almacenados en la cochera de una vivienda de la localidad almeriense de Adra presuntamente destinada al denominado 'petaqueo', una actividad de apoyo logístico que consiste en el almacenamiento, trasporte y suministro de combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la actuación se desarrolló el pasado sábado 17 de octubre cuando los agentes localizaron el combustible en la cochera de una vivienda con "grave riesgo" de incendio y explosión para la seguridad del detenido y de los vecinos del inmueble por la "elevada inefabilidad del combustible y la posible acumulación de vapores".

La Guardia Civil enmarca esta actuación en los dispositivos activos en la provincia de Almería para combatir el 'petaqueo', que en lo que va de año ha permitido intervenir 141.120 litros de combustible, 32 embarcaciones y 20 vehículos, así como detener o investigar a 55 personas relacionadas con esta actividad.

El trabajo de los agentes comprende la vigilancia del litoral, la detección de puntos de almacenamiento y abastecimiento, control de transportes y movimientos sospechosos. La Guardia Civil subraya que estas actuaciones requieren una estrecha coordinación entre las unidades participantes y se desarrollan en numerosas ocasiones, en horarios nocturno y en zonas de difícil acceso, por lo que la coordinación entre las unidades participantes resulta fundamental para localizar el combustible e impedir su suministro a las embarcaciones.

El objetivo de estas operaciones es combatir las redes de suministro que sostienen las actividades de las organizaciones criminales y prevenir los riesgos que el almacenamiento y la manipulación de grandes cantidades de combustible suponen para la ciudadanía y el medio ambiente.

La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para detectar estas situaciones. Ante cualquier sospecha relacionado con almacenamiento de combustible, embarcaciones o actividad nocturna en zonas aisladas de costa, se recomienda contactar inmediatamente con la Guardia Civil a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web 'www.guardiacivil.es' y la aplicación 'Alertcops'.