Detenido por un cultivo de 1.100 plantas de marihuana en una nave industrial de Huércal de Almería

Marihuana incautada en una nave industrial de Huércal de Almería (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una personas por su presunta vinculación con un cultivo de más de 1.100 plantas de marihuana intervenido en el interior de una nave industrial de Huércal de Almería (Almería) cuyas cuatro estancias habían sido acondicionadas mediante una conexión irregular a la red eléctrica para favorecer la actividad.

El arrestado está investigado por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, según ha indicado la Comandancia en una nota en la que precisa que la operación se inició tras detectar junto a técnicos de Endesa incidencias en el consumo eléctrico.

En este sentido, se llevaron a cabo diversas inspecciones en la localidad que permitieron hallar la conexión irregular en una de las naves industriales situadas en la calle del Nogal. Así, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para comprobar si en la nave podía albergar algún tipo de plantación.

En el marco del operativo, la Guardia Civil identificó este jueves a un varón que accedía a la nave, en la que se localizó la plantación de marihuana alimentada por 72 lámparas de calor, nueve aparatos de aire acondicionado, once ventiladores y cuatro extractores.

Además del estupefaciente, se intervinieron dos básculas y diverso material de comunicaciones. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los extremos relacionados con los hechos.