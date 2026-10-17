Detenido uno de los dos presuntos implicados en la muerte de un hombre en el barrio almeriense de Pescadería

Detención de uno de los dos presuntos implicados en la muerte de un hombre en el barrio almeriense de Pescadería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la noche del viernes, 16 de octubre, a uno de los dos autores del homicidio acaecido la misma mañana en el barrio almeriense de Pescadería.

Al mismo tiempo los investigadores estrechan el cerco sobre el otro sospechoso, tal y como ha precisado el Cuerpo en un mensaje difundido a los medios.

Asimismo, según apuntan las primeras pesquisas, la muerte, producida por el impacto de la bala de un arma de fuego en el cuello de la víctima, estaría relacionada con el tráfico de drogas en la zona.

En contexto, fuentes policiales señalaron el pasado viernes que todavía no se ha procedido al levantamiento del cadáver. Además, han precisado que las actuaciones estarán bajo secreto y que habrá que esperar, al menos, a los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Se dan las circunstancias de que este pasado miércoles se produjo el asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Sector 20 de la capital.