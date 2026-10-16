Investigan la muerte de un hombre en el barrio de Pescadería (Almería) tras escucharse disparos

Vehículos de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida este viernes en el barrio de Pescadería, en Almería capital, donde se han escuchado disparos, aunque por el momento no se han confirmado las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes policiales han señalado que la investigación se encuentra en marcha y que todavía no se ha procedido al levantamiento del cadáver. Asimismo, han precisado que las actuaciones estarán bajo secreto y que habrá que esperar, al menos, a los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Se dan las circunstancias de que este pasado miércoles se produjo el asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Sector 20 de la capital, un crimen por el que todavía no se han practicado detenciones.