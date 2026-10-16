Intensifican la investigación del asesinato del trabajador de limpieza en el Sector 20 de Almería, aún sin detenidos

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante las jornadas de Comunicación en Emergencias. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este viernes que la Policía Nacional ha intensificado las labores de investigación para esclarecer el asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza, ocurrido el pasado miércoles, 14 de octubre, a la salida de su turno en el polígono industrial Sector 20 de la capital.

En declaraciones a los medios durante las Jornadas de Comunicación en Emergencias, Martín ha señalado que la actuación policial se desarrolla "desde el primer minuto" y ha confirmado que, por el momento, no se han practicado detenciones en relación con este crimen.

El subdelegado ha explicado que las pesquisas incluyen actuaciones de carácter testifical y la recopilación de pruebas físicas para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar a sus responsables.

La víctima, identificada como Antonio Santiago Santiago, era hermano de Juana Santiago, la mujer condenada a 23 años de prisión por el asesinato de la niña de siete años Montserrat Fajardo, ocurrido en 2002 en el barrio almeriense de Piedras Redondas.

El hombre recibió varios disparos sobre las 5,30 horas, cuando se dirigía a su vehículo tras salir de las instalaciones del Punto Limpio. Una segunda llamada a los servicios de emergencias alertó de que otra persona que se encontraba en las inmediaciones había sido encañonada por un individuo que abandonaba el lugar.

El pasado miércoles, Martín ya pidió "ser muy cautelosos y mantener la máxima discreción" sobre las investigaciones policiales y evitó confirmar que el homicidio pudiera responder a un ajuste de cuentas.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press, el fallecido era el único familiar de Juana Santiago que todavía residía en Almería. La mujer había abandonado la prisión hace aproximadamente dos meses tras cumplir la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería en 2005 por el asesinato de Montserrat Fajardo.

La menor fue encontrada en una caja de cartón en la calle Sierra de Monteagud, con 36 puñaladas y el 80 por ciento de su cuerpo quemado por ácido sulfúrico. Los hechos, que tuvieron lugar a raíz de una serie de desavenencias familiares, dieron lugar a la condena de tres personas tras el veredicto de un jurado popular.