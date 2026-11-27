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ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha detenido a dos individuos, de 35 y 23 años, que fueron sorprendidos en la mañana de este pasado jueves en el interior de la vivienda de una mujer de 77 años y con un 72 por ciento de discapacidad a la que previamente le habían robado el bolso con las llaves a las puertas de un supermercado.

Según ha indicado la Jefatura en una nota, fue el hijo de la víctima quien alertó al 092 de que su madre acababa de ser robada y que, a través de las cámaras de seguridad de la vivienda, podía ver en el interior de la misma a dos varones.

Así, hasta el domicilio situado en la calle Calatrava de Nueva Andalucía se personaron funcionarios policiales de paisano que realizaban labores de prevención en un vehículo camuflado, ante quienes el requirente explicó que a su madre la habían atracado para quitarle el bolso a la salida de un supermercado cercano.

En este sentido, la mujer portaba las llaves de su domicilio al que accedieron los dos sospechosos. Tras pedir refuerzos, los agentes entraron en el portal y localizaron en la cuarta planta a los sospechosos, cuya descripción correspondía con la aportada por la víctima.

Los supuestos ladrones, de origen peruano y vecinos de Barcelona, trataron de huir sin éxito. Los agentes pudieron recuperar las llaves de la vivienda que llevaba uno de los arrestados, quien junto con su compinche habría revuelto el interior de la vivienda. Los detenidos fueron conducidos a dependencia policiales.