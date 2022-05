Elena Cantero lleva a sus lectores por un viaje hacia ellos mismos en su obra 'Aliméntate con amor'

ALMERÍA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado la obra de Elena Cantero, 'Aliméntate con amor', en el que propone a los lectores un viaje "hacía ellos mismos" a través de su "revolucionario método de trabajo en coaching nutricional, alimentación y emociones" que enseña que la alimentación "no es algo físico".

'Aliméntate con amor' es un viaje hacia el interior guiado por la mano experta de la autora, quien une el cuidado físico y emocional, según indica en un comunicado.

"Mi método de trabajo en coaching nutricional y alimentación y emociones lo he creado yo a través de mi experiencia como dietista desde 2003, como coach desde 2017 y como ser humano en toda mi vida a través de mis experiencias", señala Elena Canterio.

Añade que considera que esto lo hace un libro "único en enfoque". "No conozco a nadie que trabaje de esta manera. Todo lo que comparto lo he experimentado en mí y con las personas con las que he trabajado. Hablo desde esa sabiduría interior que va mucho más allá de la información aprendida de fuera o a nivel únicamente intelectual", explica.

Según el sello de autoedición, el lector va a conocerse y a comprenderse para poder cubrir sus necesidades de la manera adecuada, desde una visión integral, "donde somos cuerpo, mente y alma".

"Va a encontrar muchas claves necesarias para realizar cambios y prepararse como persona a cuidarse y respetarse cada día de su vida. Nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma", precisa.

De este modo, Elena Cantero afirma que se dirige a toda aquella persona que quiera cuidarse y autogestionar su salud "asumiendo la responsabilidad y pasando a la acción incorporando cambios en su vida".

"Nos lleva realmente al origen de lo que podemos estar viviendo y nos ayuda a conocernos y a indagar en lo que está a un nivel más profundo. Es clave para disfrutar de una relación sana con la comida y con nuestro cuerpo", sentencia.

'Aliméntate con amor' nos acompaña e invita a emprender un viaje hacia adentro. Nos conduce a recorrer diferentes aspectos de la vida cotidiana relacionados con la alimentación desde una perspectiva integral, viendo al ser humano como un todo.

Tiene una parte muy didáctica hablando de alimentación, necesidades nutricionales, procesos de pérdida de peso, peso saludable y composición corporal, entre otros, pasando por nutrición deportiva con muchas claves e información valiosa para la práctica, hasta un capítulo dedicado a profundizar en todos los cambios y ciclos que se producen en la mujer.

Es profundo y reflexivo, invitándonos a encontrar nuestras respuestas, con coaching nutricional y alimentación y emociones. Recorre nuestro mundo emocional, aportándonos claridad y mostrándonos cómo pueden aparecer en nuestra vida síntomas que tienen que ver con algo que sucede a un nivel mucho más hondo.

Nos presenta emociones básicas y sentimientos, identificándolos y abordando su gestión. Es una llamada a la acción para pasar a hacernos cargo de todo lo que ocurre en nuestro interior y afecta a nuestra salud y bienestar.

Tiene una visión holística, que tiene en cuenta cómo nos alimentamos en todas las áreas de nuestra vida, sin dejar ninguna al margen, dejando bien claro que somos creadores de nuestra realidad y la alimentación va mucho más allá del cuerpo.

Elena Cantero nació en Molina de Segura (Murcia) en 1983. Es dietista y coach profesional, experta*en inteligencia emocional y PNL, galardonada con el premio Coach del Año 2019/2020 de la AIDCP (Asociación Internacional de Coaches Profesionales).Cada vez más conectada*con su alma, es lectora de Registros Akáshicos.

Realiza dos programas de radio: Cuídate con Elena (Radio Abarán FM) y Creciendo*Juntos (Despierta Radio). La encuentras en: www.elenacantero.com

Después de su primer libro 'Decidí serme fiel' (2021), donde se adentra en todos los procesos que vivimos los seres humanos hasta reconectar con nuestra verdadera esencia, en 'Aliméntate con amor', conduce a recorrer y a reflexionar acerca de la alimentación entodas las áreas de nuestra vida, desde la parte más terrenal, con la alimentación del día a día, hasta la más intangible, con todo lo que sucede en las profundidades de nuestro ser.

Es una mujer alegre y apasionada, que se conoce y aprende cada día, con su alma como indiscutible jefa de operaciones. Sensible y contundente, fiel a su interior, dispuesta a entregarse y a disfrutar cada instante y cada experiencia en este mundo.