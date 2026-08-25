Estabilizado el fuego en Las Tres Villas (Almería), donde se levanta las medidas de protección para 17 vecinos

Incendio forestal estabilizado en Las Tres Villas (Almería). - INFOCA

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en Las Tres Villas (Almería) y que ha quemado más de 300 hectáreas en la zona ha quedado estabilizado ante los trabajos desarrollados por el Plan Infoca, lo que ha permitido finalizar las medidas de protección para los 17 vecinos afectados así como abrir la carretera entre los núcleos de Las Piletas, Gilma y Los Sanchos.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca y ha decretado su descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0.

"A las dos de la tarde se ha dado por estabilizado el incendio forestal de Las Tres Villas después de casi 22 horas activo", ha anunciado Sanz en una nota, quien ha apuntado que con esta evolución "es posible levantar todas las medidas adoptadas para proteger a la población" y volver a la normalidad.

En total fueron ocho las personas confinadas este lunes en Gilma y Los Sanchos mientras que otras nueve habían sido alejadas preventivamente de los diseminados de Los Gatos, Piedras Blancas, La Estación y Los García. Las personas alejadas se habían trasladado a sus primeras viviendas o se habían alojado con familiares y amigos, por lo que no fue necesario habilitar ningún recurso de albergue.

También ha quedado abierta al tráfico la carretera que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos. La circulación ferroviaria entre Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña había sido restablecida a primera hora de la mañana.

El Plan Infoca considera estabilizado un incendio que, sin llegar todavía a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que permitan que el fuego avance libremente.

Sanz ha precisado que la estabilización no supone el final de las labores de extinción. "Que el incendio esté estabilizado significa que, sin estar todavía controlado, evoluciona favorablemente y no presenta frentes activos que permitan que el fuego avance libremente. Los trabajos continúan hasta lograr su total control y extinción", ha indicado.

84 PROFESIONALES Y CINCO AUTOBOMBAS

Así, la estabilización "no pone fin al trabajo" puesto que "en Las Tres Villas siguen actuando 84 profesionales de EMA-Infoca, cinco autobombas, una Unidad Médica para Incendios Forestales y dos aviones de carga en tierra", ha recordado el vicepresidente primero.

El dispositivo tiene también cinco autobombas, una Unidad Médica para Incendios Forestales y dos aviones de carga en tierra. Los equipos continúan consolidando el perímetro, refrescando los puntos calientes y vigilando posibles reactivaciones hasta alcanzar el control y la extinción. Sanz ha agradecido la respuesta de la población y el trabajo de los profesionales.

"Una vez más quiero dar las gracias a los vecinos por su colaboración y al operativo de EMA-Infoca por su excelente trabajo, que no se limita solo a este incendio", ha afirmado.

En la jornada de este pasado 24 de agosto, EMA-Infoca realizó hasta siete intervenciones en Andalucía: dos incendios forestales, dos conatos y tres incendios no forestales. Los avisos se localizaron en Las Tres Villas, Beas, Gibraleón, Lepe, Almonte y Utrera. Llamamiento a la prudencia El vicepresidente primero ha recordado que Andalucía se encuentra en época de peligro alto y ha pedido extremar las precauciones para evitar nuevos incendios forestales.

"Cualquier descuido puede tener consecuencias muy graves. Pido a todos máxima prudencia: evitemos cualquier conducta que pueda originar un fuego, no arrojemos colillas y extrememos las precauciones en el medio natural y en las zonas próximas a terrenos forestales", ha indicado.

Sanz ha pedido avisar inmediatamente al 112 ante cualquier evidencia de humo o llamas. "La prevención también depende de cada uno de nosotros. Evitar un incendio siempre es la mejor forma de proteger nuestros pueblos, nuestros montes y a quienes trabajan para defenderlos", ha concluido.