Evacuada al hospital una mujer herida por quemaduras por el incendio de una cocina en Almería

Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 61 años ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras verse afectada con heridas por quemaduras a raíz de un incendio declarado en la cocina de una vivienda en Almería capital.

Según ha informado el 112, sobre las 14,25 horas se recibió una llamada de socorro que alertaba del incendio de la campana extractora de la cocina de una vivienda situada en la calle Plácido Domingo.

Los alertantes indicaron que habían logrado sofocar el fuego, aunque había mucho humo en el inmueble, toda vez que solicitaban con urgencia los servicios sanitarios para atender a una mujer herida con quemaduras en el brazo.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias 061, de los Bomberos, de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los servicios sanitarios han evacuado a la afectada al centro de referencia sanitaria de Almería.