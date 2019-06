Fernández-Pacheco (PP) buscará el apoyo de Cs, Vox y Podemos para ser investido como alcalde de Almería

Publicado 04/06/2019 16:54:15 CET

ALMERÍA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Almería y primer edil en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado este martes que va a tratar de recabar el apoyo de los concejales electos de Vox (2), Cs (2) y Podemos (1) de cara al pleno de investidura del 15 de junio después de que la candidata del PSOE, Adriana Valverde, anunciara su intención de presentarse como aspirante a ocupar la Presidencia del Ayuntamiento con los nueve ediles obtenidos frente a los 13 del PP.

"Las condiciones para contar con su voto las tienen que poner ellos y ya veremos yo y mi equipo si son asumibles o no de cara a la legislatura", ha manifestado desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento el alcaldable popular después de su primer contacto con los candidatos, quienes en el caso de Vox y Podemos les han anunciado que no se postularán como alcaldes toda vez que desde Cs no han decidido aún su postura.

Para Fernández-Pacheco, "el hecho de que haya dos grupos que ya hayan decidido no presentarse a la investidura clarifica mucho las cosas de cara a qué va a pasar el próximo día 15", según ha apuntado ante la sesión de investidura, en la que los concejales solo puede votar a favor de un candidato o trasladar su abstención.

"Yo me voy a presentar y sé que tengo 13 votos, que la señora Valverde se va a presentar y cuenta con nueve y luego una serie de concejales que no han dicho qué va a pasar. Son cinco votos que están en el aire y me gustaría contar con los cinco votos favorables a mi candidatura y para eso vamos a seguir hablando a lo largo de los próximos días", ha dicho.

UN GOBIERNO EN MINORÍA, "PRIMERA OPCIÓN"

El aspirante del PP ha señalado que aunque están previstas nuevas reuniones en las próximas semanas, por el momento su "primera opción es la de un gobierno en minoría" con 13 de los 27 concejales del Pleno, ya que, a su juicio, supone "un respaldo suficiente como para poder afrontar la próxima corporación con un equipo de gobierno" y "poder llegar a acuerdos puntuales".

No obstante, y aunque ninguno de los candidatos le ha trasladado como propuesta la formación de un gobierno de coalición, Fernández-Pacheco ha indicado que "si la investidura peligrara" porque la propuesta de un gobierno en minoría "no es entendida o respaldada por el resto de grupos" habría que "replanteársela".

"Nadie ha dicho que vaya a convertirse en un bloqueo, incluso Valverde ha dicho que ni siquiera iba a realizar ronda de contactos con el resto de grupos", ha incidido tras valorar la "buena predisposición" de los representantes de los diferentes grupos durante las conversaciones. "Ahora lo que toca es hablar de trabajo, de proyectos y ser capaces de que el Ayuntamiento funcione", ha añadido.

Con esto, y de cara a las próximas citas, el candidato del PP ha asegurado que no tiene predilección "por ninguno" de los grupos de cara a entablar negociaciones. "Me gustaría que me votaran los cinco y lo voy a intentar", ha insistido en referencia a los concejales electos de Cs, Vox y Podemos, quienes tendrán que decir "a cambio de qué" o "en base a qué" ofrecen su apoyo al PP.

"Si al final sus condiciones pasan por equipos de gobierno bipartitos, tripartitos o cuatripartitos, o por que seamos capaces de integrar parte de sus propuestas dentro de nuestra hoja de ruta dentro de los próximos años, es lo que tenemos que hablar", ha explicado el alcalde en funciones, quien ha precisado que como militante del PP no va a tomar "ninguna decisión" que sea "ajena a las estructuras" de su partido.

Fernández-Pacheco, quien ha agradecido el tono de las reuniones, ha reincidido en que su objetivo será contar con un gobierno "estable" para avanzar en asuntos "trascendentes" para la ciudad y evitar que el Pleno se convierta en "un escenario de batalla ideológica que no llegue a ningún sitio".