Guirao (PSOE) recalca sus propuestas ante la acusación del PP: "Entiendo que no quieran oírme, pero he hablado"

Publicado 15/04/2019 19:13:19 CET

ALMERÍA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deportes y candidato del PSOE al Congreso por Almería, José Guirao, ha defendido este lunes su acción durante la precampaña y campaña electoral mediante la realización de propuestas después de que desde el PP se le haya acusado de no hacer nada salvo "pasearse por las exposiciones" y "ver castillos".

"Acusarme de no hacer propuestas es no haberme oído, pero si no tienen interés tampoco pasa nada, no es obligatorio oírme", ha indicado Guirao en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Almería con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, donde ha pedido que no le acusen de lo que no hace. "Entiendo que no quieran oírme, pero hablar he hablado", ha añadido.

Asimismo, ha defendido su participación en actos sectoriales y con colectivos, ya que es "sano y fructífero" escuchar sus "reivindicaciones concretas" para "intentar trasladarlo a la acción de Gobierno o la acción parlamentaria" en el futuro. "El PP se ha tirado casi ocho años de vacaciones en Almería en cuanto a las propuestas y está bien que sigan de vacaciones, quizá no que se las paguemos nosotros, pero que sigan", ha apostillado.

En esta línea, y tras defender su participación en un coloquio organizado por medios de comunicación para desgranar sus ideas, ha asegurado que él tampoco ha "oído ninguna propuesta" por parte del PP. "Lo único que veo es al candidato del PP que se sigue paseando por la provincia como presidente de la Diputación repartiendo millones del presupuesto público", ha dicho Guirao, para quien esto supone una "cosa que al pueblo que le toque está bien, se lo agradecerán".

"Estamos en campaña y es normal que quien no tiene propuestas acuse al otro de no tenerlas, porque así da por hecho que las tiene", ha ahondado el candidato socialista, quien ha asegurado que le "encantaría" escuchar las propuestas del PP para ver cuáles son compartidas y cuáles pueden ser "debatidas".