Hortyfruta pide frenar las segundas categorías de pepino por su conyuntura pero no suspende su comercialización

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha recomendado no comercializar las segundas categorías de pepino tipo largo holandés así como evitar llevar al mercado aquellos con exceso de calibre ante la conyuntura de bajos precios del producto si bien no ha suspendido su comercialización al no darse las condiciones que posibilitan activar la extensión de norma que otorga dicha posibilidad.

En un comunicado, la entidad ha afirmado que continúa con el "exhaustivo análisis" de la situación de mercado, ya que el sector "está atravesando una coyuntura especialmente preocupante, más agudizada en el caso del pepino largo tipo holandés".

A día de hoy, la situación para esta hortaliza "sigue siendo crítica", por lo que el comité de crisis de la interprofesional ha hecho un llamamiento para que "no se comercialicen segundas categorías y por lo tanto que solo lleguen al mercado las categorías extra y primera".

No obstante, han asegurado que a día de hoy "la extensión de norma en materia de calidad" articulada por la Junta de Andalucía "no se puede aplicar" dado que "no se cumplen todos los requisitos para su activación".

La interprofesional ha agradecido la "colaboración y comprensión" del sector, toda vez que cree "fundamental" que en estos momentos "permanezca unido para defender los intereses de agricultores y comercializadoras, que son los mismos para todo el campo".