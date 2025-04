Semana Santa 2025 en Palma: horarios y recorridos de las procesiones del Lunes Santo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de procesiones de Semana Santa en Palma, una vez dejado atrás el Domingo de Ramos, sigue con la conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

En Palma, este Lunes Santo se celebran cuatro procesiones: la del Buen Perdón, la del Sant Crist dels Boters, la del Santo Cristo de la Agonía y la de Nuestra Señora de la Esperanza.

Estos son los horarios y los recorridos de las procesiones de Semana Santa este Lunes Santo en Palma:

Procesión Buen Perdón: Salida de la parroquia del Sagrado Corazón a las 20.30 horas. C/Reina Violant, C/Nunó Sanç, C/Son Ventallol, C/Jacint Verdaguer, plaza Santa Elisabet, C/Reina Violant y entrada en la iglesia del Sagrado Corazón.

Procesión del Sant Crist dels Boters: Salida de la iglesia de Sant Joan de Malta a las 21.00 horas. C/Sant Joan, C/de la Llotja, plaza de la Drassana, C/Sant Pere, C/Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/Sant Feliu, C/Montenegro, C/Sant Joan y entrada en la iglesia de Sant Joan de Malta.

Procesión del Santo Cristo de la Agonía: Salida del Convento de Santa Clara a las 20.30 horas. C/Santa Clara, C/de la Puressa, C/d'en Morei, C/ de Can Fortuny, C/ del Call, C/ de Santa Clara y entrada al Convento de Santa Clara.

Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza: Salida de la Basílica de Sant Francesc a las 20.15 horas. Plaza de Sant Francesc, C/Sant Francesc, plaza Santa Eulàlia, C/Cadena, plaza de Cort, C/Colón, C/de la Bosseria, plaza d'en Coll, C/de la Galera, C/ de la Corderia, plaza de la Quartera, C/de l'Esparteria, plaza del Mercadal, C/ de la Ferreria, plaza de Sant Antoni, C/Socors, C/de la Gerreria, plaza Quadrado, C/ de Can Troncoso, plaza de Sant Francesc y entrada en la Basílica de Sant Francesc.