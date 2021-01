Los hospitales de Almería acumulan casi 400 ingresados con covid-19 sin que el ritmo de contagios descienda

ALMERÍA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros hospitalarios de la provincia de Almería acumulan ya 391 pacientes covid ingresados, de los que 83 están ingresados en las UCI; lo que supone un aumento en 139 hospitalizados con respecto al miércoles de la pasada semana, cuando los ingresados en UCI eran 25 menos, toda vez que el ritmo de nuevos contagios no desciende, ya que este miércoles se han notificado 539 positivos nuevos.

Según los datos del Gobierno andaluz recogidos por Europa Press, hasta el momento son 34.233 los contagios acumulados desde el inicio de la pandemia en Almería, de los que 12.686 se han dado solo en lo que llevamos del mes de enero de este año. Desde el pasado miércoles se han registrado 5.000 contagios nuevos.

Con esto, durante las últimas 24 horas se han dado a conocer 48 ingresos nuevos en los hospitales, con lo que son ya 2.030 los ciudadanos que han ingresado a lo largo de la pandemia por complicaciones vinculadas al virus. De ellos, 301 personas han ingresado en la UCI en algún momento, once de ellos notificados en la última jornada.

Las cifras revelan un total de 12.799 casos activos de covid-19 y potenciales contagiadores del virus en la provincia, donde con once decesos más ya se han alcanzado los 400 fallecidos y en donde se han producido también 276 recuperaciones hasta un total de 21.034 curados.

En cuanto a la tasa de contagio, la provincia continúa en su conjunto por encima del millar y liderando dicha marca en la región, con 1.197,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media andaluza se sitúa en los 915,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De momento, solo Huelva también supera la tasa del millar, aunque Cádiz, Málaga y Córdoba se encuentran cerca de rebasarla.

En cuanto a los municipios, apenas se han producido cambios con respecto a la jornada anterior salvo en el caso de Tíjola, que se sitúa ya en los 1.129,6 casos por cada 100.000 habitantes y supera el millar, y Alicún, que con solo dos positivos eleva su tasa por encima de los 500 y la coloca en 970,9 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, no será hasta este jueves cuando la Junta de Andalucía reevalúe la situación de los municipios almerienses y determinar nuevas medidas. Actualmente son 62 los que tienen cerrados su perímetro de los que 44, incluida la capital, mantiene el cese de la actividad no esencial.