El Infoca da por controlado el incendio forestal de Las Tres Villas (Almería) con más de 300 hectáreas afectadas

Incendio forestal estabilizado en Las Tres Villas (Almería). - INFOCA

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado este martes, a las 19,47 horas, el incendio forestal declarado en la tarde del pasado lunes en Las Tres Villas (Almería), que ha calcinado más de 300 hectáreas.

Así lo ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, sobre este incendio que obligó a decretar el confinamiento de ocho personas en los núcleos de Gilma y Los Sanchos, mientras que otras nueve fueron desalojadas de forma preventiva de los diseminados de Los Gatos, Piedras Blancas, La Estación y Los García.

Además, el fuego obligó a cortar al tráfico la carretera que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos, así como a interrumpir la circulación ferroviaria entre Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña.

Una vez controlado el incendio, el dispositivo del Plan Infoca mantiene en la zona tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas, que trabajan en las labores de extinción.