El PP de Sevilla critica al PSOE por hablar de "infraestructuras aparcadas": "Ellos paralizaron el Metro y el cercanías"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez - PP SEVILLA

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha calificado de "ejercicio de cinismo político" las críticas del PSOE a la Junta de Andalucía por reclamar que la futura conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto atienda también las necesidades de movilidad de Sevilla Este y Parque Alcosa.

En respuesta a dichas críticas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, en una nota de prensa, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que el PSOE debería tener "algo más de memoria" antes de hablar de "infraestructuras aparcadas", porque "fueron los gobiernos socialistas los que paralizaron la ampliación del Metro durante 20 años". "Frente a años de inacción, el Gobierno de Juanma Moreno ha retomado su desarrollo", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que el PSOE "puede intentar reescribir ahora su gestión", pero los sevillanos "tienen memoria", y ha indicado que los anteriores gobiernos socialistas dejaron "proyectos incompletos que terminaron caducando" y que no permitieron avanzar en la ampliación de la red. "Ahora estamos haciendo el trabajo que el PSOE guardó en un cajón durante años y dando pasos para recuperar proyectos que ellos abandonaron", ha aseverado.

En este sentido, el presidente de los 'populares' sevillanos ha señalado que aparcar es "guardar durante dos años un estudio en un cajón", acto que ha defendido, "ejemplifica" el Gobierno "con la conexión ferroviaria del aeropuerto".

Al hilo, ha mencionado que la Junta de Andalucía tomó la iniciativa de elaborar un estudio para "facilitar y acelerar" el trabajo del Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afeado que el PSOE pretenda "dar lecciones" precisamente a la Administración que "sacó el proyecto para adelante". "Lo surrealista es que quienes ignoraron durante más de dos años un estudio que tenían encima de la mesa acusen ahora de deslealtad a la Junta por defender los intereses de Sevilla", ha asegurado.

Igualmente, Sánchez ha sostenido que el PSOE "debería dedicar menos tiempo a buscar culpables y más a exigirle a Pedro Sánchez que cumpla con Sevilla".

TRAZADO POR SEVILLA ESTE

El PP de Sevilla ha defendido asimismo la petición de la Junta para que el Ministerio reconsidere las alternativas que permitirían aprovechar la conexión ferroviaria con el aeropuerto para prestar servicio a Sevilla Este, Parque Alcosa y el entorno de Fibes.

Al hilo, ha afirmado que existen "razones suficientes" para que el Ministerio revise la decisión adoptada, puesto que las alternativas que permitirían atender al Distrito Este presentan una demanda potencial superior y, tras la actualización de las estimaciones económicas, se sitúan en niveles de inversión muy similares a los de la opción seleccionada.

A su vez, ha incidido en que si dos alternativas cuestan "prácticamente lo mismo" y una de ellas puede transportar más viajeros y dar servicio además a Sevilla Este y Parque Alcosa, lo "responsable" es estudiarla "seriamente", ha expuesto.

El presidente provincial ha añadido además, que conectar esta zona permitiría "aprovechar" uno de los principales focos residenciales y de actividad económica de la ciudad y favorecer la futura intermodalidad con otros sistemas de transporte.

Por otro lado, ha reprochado que el PSOE "plantea una falsa elección": "Sevilla necesita Metro y necesita Cercanías", ante lo que da a elegir a los vecinos entre ambas infraestructuras. "Sevilla necesita las dos", ha explicado.