Isabel Ramírez habla sobre su experiencia tras llegar a la menopausia en 'Ser joven te llevará mucho tiempo'

ALMERÍA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autora Isabel Ramírez ha publicado el libro 'Ser joven te llevará mucho tiempo' con el que afronta el envejecimiento femenino, que "sigue siendo un tema tabú" por el que "en muchas ocasiones las mujeres se sienten perdidas y sin acceso a información de calidad sobre los cambios hormonales que sufre su cuerpo cuando van alcanzando la madurez".

Publicado en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector "va a encontrar la experiencia sincera de una mujer de 60 años que toma consciencia de su adicción al azúcar y al chocolate y cómo consigue superarlos gracias a un cambio psicológico para el que tuvo que realizar su propio viaje vital".

"Hay pequeñas paradas en mi infancia, adolescencia y reflexiones sobre la forma en la que la sociedad trata hoy en día a las mujeres que como yo, ya han pasado de largo la mitad de su esperanza de vida", ha explicado la autora.

La presentación oficial del libro será el próximo 27 de octubre a las 19,30 horas en la Biblioteca del Estado, situado en la Calle San José de Calasanz en Albacete.

La autora aborda los cambios psicológicos que tuvo que realizar después de que su menopausia se empleara a fondo con ella y su salud, lo que se reflejó también en un cambio físico. Esta situación le han llevado "reflexiones sobre el envejecimiento de la mujer de hoy en día y cómo la trata la sociedad actualmente".

"De andar hundida en un mar de azúcar y chocolate que me estaba envejeciendo y enfermando a marchas forzadas a retomar el control absoluto de mi vida de forma introspectiva y llegar a lo que he denominado 'mi Edén', recuperando a esa 'joven madura' saludable, más vital y, en definitiva, que Es y Está Feliz.

Porque ser joven me llevó mucho tiempo", ha añadido.

Isabel Ramírez nació en Albacete. Estudió Danza Clásica en el Conservatorio Superior de Arte Dramático, Música y Danza de Murcia. Posteriormente abrió un gimnasio exclusivamente femenino en la misma ciudad que la vio nacer, según ha indicado el sello de autoedición.

Durante su carrera profesional, estudió anatomía y fisiología, dietética y nutrición, así como estética, siendo una apasionada de todas ellas por igual. Su vida "siempre ha ido unida al conocimiento del cuerpo humano, su funcionamiento y respuesta ante los diferentes estímulos que le damos, tanto psicológicos como de alimentación y ejercicio físico, sabiendo valorar lo que ha ido aconteciendo en su cuerpo y vida hasta el día de hoy".