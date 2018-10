Zoido apoya a Cospedal por "representar la dignidad y valores del PP" y se muestra "a disposición" de Moreno

Actualizado 21/06/2018 12:43:46 CET

ALMERÍA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido (PP) ha manifestado este jueves su apoyo a la candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal, quien "representa la dignidad y sobre todo los valores del PP", según ha asegurado antes de destacar su "sólida preparación" profesional así como su "capacidad de gobierno" que, según ha especificado, ha demostrado al frente del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha.

En declaraciones a los periodistas en Almería tras reunirse con representantes de su partido a nivel provincial, Zoido ha trasladado su "máximo respeto" al resto de candidaturas, aunque para él es la secretaria general de los populares quien reúne "mayores méritos y valores para alcanzar la presidencia" del PP.

"Sabe pisar el terreno y sabe compartir con todos los vecinos de los municipios y ciudades los valores del PP", ha destacado el exministro, para quien la exresponsable de Defensa también es capaz "en los momentos difíciles, de defender la dignidad y sobre todo los valores" del partido.

En esta línea, ha recalcado su "solvencia en el Gobierno" y su "conocimiento del partido y sobre todo de la militancia" frente al resto de opciones, a las que ha reiterado su "respeto" y con las que prevé un proceso "limpio". "Aquí no va a haber una rivalidad a la hora de una lucha de unos y de otros", ha asegurado Zoido, quien cree que va a haber "una competencia sana" entre los aspirantes para hacerse "acreedor de la confianza de la militancia".

Zoido, quien no se ha pronunciado sobre si los aspirantes deberían enfrentar sus ideas en un debate público, ha valorado además que "por primera vez el PP" vaya a tener "un modelo distinto" para "designar a quien va a ser su presidente". "Es el modelo que nos hemos dado y no lo voy a cuestionar", ha añadido antes de advertir que no "habrá territorios con uniformidad" a la hora de mostrar su apoyos, por lo que habrá "diversidad" en la votación.

"Es bueno que participen todos los militantes, es sano y hoy en día estamos viviendo unos momentos en los que la participación debe ser el primer aval de quien esté liderando un partido del gobierno como es el PP", ha dicho para expresar su convencimiento de que de este proceso nacerá un PP "mucho más fuerte" y "mucho más sólido" con el que "recuperar el Gobierno de España lo más rápido posible".

"A DISPOSICIÓN DE JUANMA MORENO"

Zoido ha asegurado que, tras dejar sus funciones en el Gobierno, su responsabilidad está "en el Congreso de los Diputados", de forma que en Andalucía no tiene más que "cumplir" con la "obligación" que le marque el presidente del PP-A, Juanma Moreno, así como "los distintos presidentes provinciales, especialmente mi presidenta en Sevilla, Virginia Pérez".

De esta forma, el exministro ha asegurado que sus labores políticas se centrarán en el ámbito nacional aunque siempre "a disposición del partido, de Juanma Moreno" y de la presidenta provincial de su circunscripción.

Con ello, ha explicado que su visita a Almería, en la que se ha reunido con el presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, varios diputados provinciales, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el senador Eugenio Gonzálvez, y los diputados nacionales Juan José Matarí y Carmen Navarro, entre otros, no tiene como fin recabar apoyos, sino que se corresponde a una invitación que le habían cursado como responsable de Interior que se ha mantenido tras abandonar el cargo.