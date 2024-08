La Junta asegura que autorizará temporalmente a los regantes de Níjar y el Levante almeriense el uso de agua desalada

ALMERÍA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía autorizará de manera "temporal" --por un plazo de entre uno y dos meses-- el uso de agua desalada del Mar de Alborán a los regantes de Níjar y del Levante almeriense. Igualmente, la Consejería ha aplaudido el acuerdo alcanzado entre los regantes y el Ayuntamiento de Vera con el que los agricultores podrán empezar a tomar agua de forma inminente.

Así lo han confirmado fuentes del departamento del consejero Ramón Fernández-Pacheco. En este contexto, la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN) ha acordado, en su asamblea informativa con los regantes de la zona, convocar una manifestación el próximo martes 3 de septiembre en Almería capital por "la escasez de agua para regar los cultivos" y "la falta de decisiones" en esta materia por parte de las administraciones.

Así lo ha explicado el presidente de CUCN, Antonio López, en declaraciones a Europa Press, quien ha insistido en que la "insuficiencia" de agua "no es un problema de sequía extrema", porque "hay donde coger más agua para abastecimiento y no la cogen". "Hay decisiones que se están posponiendo que solucionarían el problema de este año y no se toman. Siempre se alargan", ha subrayado.

Los regantes de la comarca desconvocaron la concentración que tenían prevista el pasado miércoles 14 de agosto para manifestar estas mismas quejas, debido a un acuerdo con la Administración que permitiría a partir del lunes 19 de agosto abastecerse de "más agua procedente de la desaladora de Carboneras".

Una semana después, estos regantes han mostrado sus quejas porque "todavía no ha llegado el agua de la desaladora y aunque llegue, cuando llegue, es insuficiente". Así lo ha indicado López, quien ha señalado que hasta el momento "está llegando entre 40.000 y 50.000 metros cúbicos de agua al día y necesitamos 90.000 metros cúbicos", al tiempo que ha insistido que con dicha cantidad "se deja sin regar una parte importante del cultivo".

En este contexto, ha subrayado que "lo que hace falta es que la empresa de abastecimiento coja agua de la zona del Levante, donde tiene el agua asignada, y nos deje terminar la cosecha". "Ese agua está asignada a Níjar y no tiene justificación que se nos quite el agua", ha sentenciado.

Asimismo, ha indicado que los regantes de la comarca de Níjar "tenemos el derecho de utilizar ese agua para crear más cultivos" y "habitualmente, cuando llega verano, la empresa de abastecimiento se nutre de más agua", provocando que "nos falte a nosotros". En este sentido, ha aclarado que "no se trata de quitarle agua a la empresa de abastecimiento, se trata de pedir más agua".