Junta calcula 30.000 dosis de la vacuna ya inyectadas en Almería y pide al Gobierno que "presione" para tener más

ALMERÍA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha señalado este viernes que en la provincia se han inyectado ya unas 30.000 dosis de la vacuna contra el covid-19, lo que deja aún "mucho camino por recorrer" para conseguir inmunizar al 70 por ciento de la población almeriense a lo largo del próximo verano, por lo que ha pedido al Gobierno central que "presione" en Europa y exija "lo que España necesita" para conseguir más viales.

En declaraciones a los medios, la delegada ha apuntado que la región precisa de más de 350.000 vacunas semanales para cumplir con los planes del Ministerio de Sanidad, ya que hasta el momento y solo en el distrito sanitario Almería se han puesto 9.554 dosis, de forma que 8.204 personas han recibido ya la vacuna completa y están en el plazo de inmunización.

"Tenemos preparados los equipos, las personas y los planes para vacunar sin parar conformen nos llegan las vacunas", ha afirmado Sánchez Torregrosa ante la progresión en el programa de vacunación que, desde el 27 de diciembre, tan solo a alcanzado a un 3,5 por ciento de la población almeriense inmunizada mediante la doble dosis.

De forma paralela, la representante de la Junta ha reclamado nuevamente al Gobierno central que otorgue más competencias a las comunidades autónomas para poder adelantar el 'toque de queda' o decretar confinamientos domiciliarios en zonas de especial incidencia. "No estamos recibiendo ningún tipo de respuesta", ha criticado la delegada.

En esta línea, ha afeado también las declaraciones realizadas por el secretario provincial del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, relacionadas con la "inacción" por parte de la Junta cuando esta "no ha parado de tomar medidas duras, que políticamente son muy difíciles de asumir en la calle" mientras que al "presidente del Gobierno solo lo vemos de mitin en Cataluña".

"Se han puesto restricciones a la movilidad cerrando comercios, restaurantes, con lo duro que es y con la de familias y nóminas que hay ahí detrás, pero no es suficiente", ha incidido la delegada, quien cree que el dirigente socialista debería solicitar al "gobierno fantasma" medidas más contundentes para frenar el avance del coronavirus ya que "no está tomando ni una sola". "No es justo que no haga y que no nos deje hacer. Es el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ha dicho.