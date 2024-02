La Junta inicia en Almería una campaña para localizar en acantilados nidos del cormorán moñudo, un ave vulnerable

ALMERÍA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha iniciado una campaña para censar la población y comprobar cómo es la evolución de los nidos en el litoral de Almería del Cormorán moñudo, un ave calificada como vulnerable e incluida en el catálogo de especies amenazadas.

Las dos subespecies de cormorán moñudo, la mediterránea (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) y la del atlántico (Phalacrocorax aristotelis aristotelis), se asientan en tramos de acantilados "rocosos e inaccesibles".

Es una de las aves marinas que ha experimentado una mayor regresión en España en los últimos años debido al impacto de la sobrepesca sobre algunas de sus especies presa, la contaminación por hidrocarburos, las molestias provocadas por embarcaciones de recreo y los accidentes por enmalle en artes de pesca.

El trabajo que se ha iniciado esta temporada, con salidas programadas al mar en los meses de noviembre y diciembre de 2023, y la última, este febrero, tiene como objetivo "no tanto un censo, sino hacer prospecciones de las plataformas" que ya se tienen "controladas" para comprobar la "reproducción", según han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Han precisado que, de momento, los técnicos no han "ocasión de comprobar comportamiento reproductor" y se intenta averiguar si es que "no están anidando" o "no es posible ver" los nidos para cartografiarlos, ya que "algunas de las plataformas están muy resguardadas en grietas".

Los censos realizados durante 2018 confirmaron la presencia de 24 parejas reproductoras de cormorán moñudo, lo que significó que cuadruplicara su población.

No obstante, la consejería, a través del personal técnico de la Agencia Amaya, viene realizando desde hace años un censo por estima, pero nunca se habían localizado los nidos.

Las mismas fuentes han precisado que, tras participar en unos talleres de la estrategia para la conservación del cormorán moñudo en los que se puso de manifiesto la necesidad de conocer con exactitud la localización de los nidos para estudiar en detalle las amenazas y tratar de considerar las medidas de conservación más oportunas, se ha iniciado este trabajo.

En total se tienen localizadas unas 25 posibles plataformas de anidación de cormorán en los acantilados del litoral de la provincia, aunque alguna de ellas es "dudosa y podría ser de otra especie".

Las mismas fuentes han precisado que, hasta ahora, solamente se ha podido comprobar la reproducción de la especie en dos localizaciones almerienses.

Durante la campaña, se hará al menos una salida al mes para comprobar la evolución de la temporada reproductora con la embarcación de Amaya con las que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Durante estas misiones participa tanto personal técnico de la Delegación Territorial y de la Amaya como Agentes de Medioambiente, especializados en la zona litoral, y agentes del MITECO y personal de apoyo de Tragsatec.