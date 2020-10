Junta pide "responsabilidad" ante el covid: "No puede haber un guardia civil detrás de cada persona que llega a Almería"

ALMERÍA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha apelado este viernes a la "responsabilidad colectiva" de los ciudadanos frente a los desplazamientos a segundas residencias procedentes de otras comunidades autónomas que tienen como destino la provincia de Almería ante las restricciones derivadas de la crisis del covid-19.

"No podemos tener a un guardia civil detrás de cada persona que llega a nuestra provincia ni lo pretendemos, y ese no es el objetivo de este Gobierno", ha señalado la delegada a preguntas de los periodistas ante el inicio del puente del 12 de octubre antes de que el Gobierno central haya declarado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

La delegada ha recalcado la "responsabilidad" que deben tener todos los ciudadanos a la hora de decidir si acude o no a una segunda residencia. "Es verdad que uno se conoce mejor que nadie, sabe si ha estado expuesto o no", ha apuntado antes de recordar que protegiéndose a uno mismo se protege "al resto" de la población, ya que no se puede disponer de un agente "en la puerta de un municipio para ver quién entra y quién sale" del mismo.

El Gobierno andaluz ya señaló a finales del pasado mes que no haría ninguna recomendación sobre "limitar la presencia" de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid, pero que llevaría a cabo una monitorización de las segundas residencias que tienen algunos de ellos en la región andaluza para controlar cualquier situación de brote de coronavirus importado, especialmente en la zona de costa.