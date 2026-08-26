La Mesa del Tren de Almería aborda este jueves con Renfe las conexiones con Madrid por el próximo corte en Despeñaperros

Archivo - Un tren. - EUROPA PRESS/RENFE - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería va a reunirse este jueves con el director general adjunto a Presidencia de Renfe, Sergio Bueno, para abordar, entre otros asuntos, las conexiones por tren a Madrid ante el inicio de las obras de mejora de la línea Ciudad Real-Jaén a su paso por Despeñaperros previstas a partir del 6 de septiembre.

El encuentro, previsto a partir de las 17,00 horas en el que también participará un responsable institucional de la operadora, servirá a la plataforma ciudadana para solicita que se mantengan las dos conexiones ferroviarias que existen entre Almería y Madrid mediante el servicio de larga distancia Alvia, a través de Granada.

"Lo que vamos a plantear es que esas circulaciones de vía vayan, lógicamente, por Alta Velocidad", ha apuntado en unas declaraciones remitida a los medios el coordinador de la mesa, José Carlos Tejada, quien ha apuntado que aprovecharán el encuentro para solicitar una reducción de tiempos de viaje de unos 30 minutos.

La entidad también pretende abordar durante la reunión la climatización de los coches, la necesidad de articular una doble composición en los periodos de mayor afluencia de pasajeros y la puesta en marcha de un tren de Cercanías en el Bajo Andarax así como la posibilidad de implantar el transporte intermodal de mercancías.