Moreno seguro de que no tendrá que "negociar" con Vox, con quien Espadas está "obsesionado"

ADRA (ALMERÍA), 10 Jun. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este viernes de que no tendrá que "negociar" con Vox la conformación del Gobierno andaluz porque va a sacar una mayoría suficiente en las elecciones del 19 de junio que le permitirá gobernar en solitario. Ha acusado además al candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, de estar "obsesionado" con Vox.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la empresa hortofrutícola La Unión de Adra (Almería), Moreno ha señalado que la hipótesis de tener que negociar con Vox para conformar Gobierno "no se va a producir" porque va a ganar las elecciones con una mayoría suficiente que le va a permitir gobernar en solitario con un ejecutivo "monocolor". "La opción de negociar con Vox es improbable en este momento", ha apuntado.

Asimismo, ha reiterado que no entiende el interés en esta formación por entrar en el Gobierno andaluz "cuando no cree en la autonomía ni en el Título VIII de la Constitución ni en las potencialidades de nuestra tierra". "Cuando yo no creo en algo, no quiero participar en eso", según ha dicho Moreno, para quien es "sorprendente, en términos de coherencia política", la posición de Vox.

Ha reiterado que él tiene "muy clara la defensa del autogobierno, del marco constitucional y el Estatuto de Autonomía", en el cual se regulan entes como la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) , que es "intocable" y no hay ninguna posibilidad de que sea "eliminado" en un futuro, como "se pretende" por parte de Vox.

Asimismo, el candidato popular ha manifestado que el único que está "obsesionado" con Vox en esta campaña electoral es Juan Espadas. "En sus mítines tiene dos clave fundamentales, una atacarme y otra utilizar a Vox", según Moreno, para quien Pedro Sánchez y el PSOE "necesitan a Vox", lo que es "un error".

Eso está provocando, a juicio de Moreno, que antiguos votantes del PSOE-A se planteen votar en estos comicios al PP-A para que tenga una mayoría suficiente, pueda gobernar en solitario y no tenga que depender de Vox.

Moreno se ha referido al "símil" que están haciendo algunos medios de comunicación con lo que ocurrió en las pasadas elecciones en Francia, cuando antiguos votantes del centro izquierda decidieron concentrar sus votos en Enmanuel Macron, centrista, para "evitar que Le Pen llegara al poder".

"No nos parecemos Macron y yo, Macron es bastante más atractivo que yo; eso se sabe y tiene más influencia", ha bromeado, pero ha destacado ese paralelismo con Francia sobre el trasvase de votos de la izquierda al centro.

IMPUESTOS

De otro lado, sobre las críticas de Juan Espadas a la bajada de impuestos y eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, Moreno ha indicado que el candidato socialista tiene un "enorme desconocimiento de la política fiscal y de la propia realidad de Andalucía", porque aún no ha tenido tiempo que aterrizar en esta comunidad.

Ha defendido que el impuesto de sucesiones y donaciones afecta al conjunto de población adulta que done o tenga heredar y tiene un impacto global para el conjunto de la población. "Estamos hablando de porcentaje por encima del 50 por ciento que se ha beneficiado de esa bonificación al 99 por ciento", según ha dicho Moreno.

Juanma Moreno ha señalado que Espadas reitera de nuevo en la campaña que quiere recuperar ese impuesto y debería valorar el "coste político" que le puede conllevar ese planteamiento.