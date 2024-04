Muñoz-Calero asegura en la Universidad de Almería que "la medicina ambiental puede mejorar muchísimo nuestra salud"

ALMERÍA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería ha acogido la conferencia 'Los tóxicos que nos rodean y enfermedades relacionadas', impartida este sábado por la doctora Pilar Muñoz-Calero, quien ha realizado un amplio repaso por las cuestiones más básicas del día a día que pueden estar causando diferentes patologías y problemas de salud en la población, y ha destacado que la medicina ambiental "puede mejorar muchísimo nuestra salud".

Ha inaugurado el evento el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera, quien se ha referido a ella como "una ponente de renombre" y "una persona que tiene mucho conocimiento sobre este tema", agradeciéndole que "haya venido a darnos unas pinceladas sobre las conductas preventivas que se pueden tener para evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, los efectos de las radiaciones electromagnéticas", según ha recogido la institución universitaria en una nota.

Por su parte, ha intervenido en la apertura el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Pablo Román, advirtiendo que "la medicina ambiental es un campo que ha adquirido una importancia sin precedentes en los últimos años", añadiendo además que "nos encontramos en un momento crucial en la historia, donde la salud humana y el estado del medio ambiente están más interconectados que nunca".

A su juicio, es fundamental no olvidar el vínculo entre "un preocupante deterioro ambiental y el aumento alarmante de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, desde la contaminación del aire y del agua a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático con un impacto adverso sobre la salud humana". Por lo tanto, "la medicina ambiental surge como una respuesta necesaria".

Ha introducido a Muñoz-Calero la directora del Secretariado de Campus Saludable, Lorena Gutiérrez, describiendo parte de un extenso currículum de esta doctora en Medicina, especializada en Pediatría, Neonatología, Estomatología y Adicciones, experta en Medicina Ambiental, directora de la Clínica El Olivar para el tratamiento de la enfermedad de la adicción desde 2005, presidenta y directora de la consulta de Medicina Ambiental de la Fundación Alborada desde 2009 y codirectora de la Cátedra Extraordinaria Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid.

Muñoz-Calero ha comenzado su intervención yéndose a sus orígenes vocacionales respecto a la medicina, titulación que cursó con brillantez, "tuve 19 matrículas de honor", pero sobre todo desvelando que sufrió en primera persona graves problemas de salud que después ha superado con esta disciplina: "Estuve en una silla de ruedas, pesé menos de 40 kilos y no tenía memoria". A partir de ahí, ha explicado que "la medicina ambiental es bastante desconocida", si bien "es verdad que cada vez es más frecuente porque cada vez hay más personas afectadas que están dañando su salud a través de los contaminantes que están en nuestro entorno".

Pese a esto último, "todavía no se conoce lo suficiente", mientras que si se aplicara "mejoraría muchísimo nuestra salud; no puedo dar un tanto por ciento, pero hay ejemplos claros de personas que han estado en sillas de ruedas, limitadísimas, con un cansancio y una pérdida de energía tremenda, con dolores, con cosas a lo mejor no graves, pero sí muy limitantes en su día a día, que realmente han mejorado y pueden hacer una vida prácticamente normal".

Ha explicado que "normalmente un aumento de la carga tóxica no solamente suele ser por un producto, sino por estar exponiéndonos, día a día, a una serie de contaminantes, y eso va haciendo que nuestra carga tóxica suba". Más en detalle, "a lo mejor un gel de ducha o una pintura de una casa o un barniz es el detonante, pero realmente no ha sido solo ese producto, sino una serie de contaminantes".

La pregunta que sigue es qué se puede hacer al respecto, ante lo que la doctora Muñoz-Calero ha reconocido que "hay ciertas cosas que sí y hay cosas que es más difícil". Ha especificado que "los químicos tóxicos que podemos tener en nuestra casa sí puede haber alternativa de productos de higiene personal, cosméticos, alimentos que sean ecológicos, que no tengan contaminantes, pero hay otro tipo de contaminación, como la física, los campos electromagnéticos, que es mucho más difícil, porque no solo atraviesan las paredes, y puedo quitar el wifi de mi casa, pero no puedo quitar el de la casa de al lado; esa contaminación es mucho más difícil de controlar".